Melina Galić, modna kreatorka i bivša supruga muzičke zvezde Harisa Džinovića, stigla je sa svojim budućim mužem, 23 godine starijim, britanskim milionerom Džefrijem Pol Arnold Dejmom u prestižni restoran La Mare Germaine gde će se okupiti čak 70 zvanica kako bi proveli noć sa budućim bračnim parom

Par je došao autom tik ispred restorana, a Džefri je kao pravi gospodin Melini otvorio vrata i ušetao zajedno sa njom u pomenuti lokal.

Zanimljivo je i to da je u autu sa njima bila i njihova kuma, Goca Karić, ćerka Slavice i Sretena Karića.

Melina se odlučila za belu haljinu, izgledala je elegantno, a u ruci je držala diskretnu torbicu, dok je njen izabranik bio u svečanom odelu.

Njih su na samom ulazu dočekale dve ženske osobe, obučene, kako dres kod nalaže, kompletno u crno. Bile su veoma prijatne prema mladenicima, te su ih srdačno pozdravili, a sa Melinom su se čak i poljubile.

Melina stigla sa budućim suprugom na večeru Izvor: Kurir

Par je odmah koji minut nakon dolaska izašao ispred restorana kako bi se fotografisao i ovekovečio ovaj momenat večno.

Nedugo zatim, krenuli su da pristižu i gosti, koji su organizovano stajali u koloni ispred restorana, a potom i srdačno dočekani od strane osobolja i samih mladenaca.

Uživaće u gala večeri

Oni će uživati na svečanoj svadbenoj večeri dobrodošlice u jednom od najprestižnijih restorana na Azurnoj obali gde je svaki detalj pažljivo osmišljen kako bi Melina i milioner uživali pred najvažniji dan u njihovim životima.

Luksuzni lokal se satima pripremao za njihovu večeru, a vredni konobari i hostese vodili su računa o svakoj sitnici. Ono što je zanimljivo je činjenica da je dres kod - crno.

Podsećamo, venčanje će se dogoditiu u opštini u Monte Karlu, koje je zakazano za sutra, 18. aprila.

Budući brak definisan ugovorom

Prema informacijama do kojih smo došli, Melina je sa partnerom navodno definisala jasne finansijske okvire braka.

Kako se nezvanično navodi, ugovorom je predviđeno da tokom trajanja zajednice ima pravo da uživa u njegovom bogatstvu i životnom standardu koji joj je obezbeđen, ali bez prava na potraživanja u slučaju eventualnog razvoda.

Drugim rečima, kako tvrde izvori, sve pogodnosti važe isključivo dok brak traje, dok po njegovom okončanju ne bi imala finansijskih zahteva prema suprugu.

Za sada nema zvanične potvrde ovih informacija, ali ovakav vid dogovora nije neuobičajen kada su u pitanju brakovi u kojima je jedna strana finansijski znatno moćnija.

