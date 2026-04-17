Sve je spremno u prestižnom restoranu na Azurnoj obali u kom će se dogoditi svečana večera dobrodošlice pred sutrašnje venčanje Meline Galić i britanskog milionera Džefrija Pol Arnold Deja.

Kako sa lica mesta saznajemo, u prestižni lokal stigla je poznata grupa Džipsi kings.

Muzičari su jedan po jedan ušli u La Mare Germaine kako bi se pripremili za nastup pred 70 zvanica, koliko je budući bračni par i uputio pozivnica dan pred svadbu.

Omiljeni bend Harisa Džinovića

Zanimljiva je činjenica da je ovo omiljeni bend njenog bivšeg muža Harisa Džinovića.

Svojevremeno je Haris imao i saradnju sa grupom, dobio je od njih autorska prava da peva njihov hit "Bamboleo".

Haris je pre mnogo godina imao priliku da sasvim slučajno upozna i oca jednog od članova grupe. Susret se odigrao u jednom lokalu u Barseloni u kojem je Džinović bio sa prijateljem. U jednom trenutku ga je ponela atmosfera pa je zapevao "Zajdi, zajdi", što je oduševilo starijeg gospodina za kojeg se ispostavilo da je otac jednog od članova slavne grupe.

Ko su Džipsi kings

Džipsi kingsi je muzička grupa iz Arla i Monpeljea sa juga Francuske. U muzici kombinuju tradicionalni flamenko, salsu i pop muziku, a nastupaju na mešavini jezika, uglavnom na španskom, ali i mešajući južnofrancuske dijalekte.

Iako su članovi grupe rođeni u Francuskoj, njihovi roditelji uglavnom su bili hitanosi, odnosno španski Romi koji su pobegli iz Španije tokom španskog građanskog rata.

Poznati su po tome što publici širom sveta donose rumba flamenko muziku, pop muziku koja je oslanja na tradicionalni flamenko. Grupa se prvobitno zvala Los Reyes (kraljevi).

