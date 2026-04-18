Folker Miloš Bojanić je otkrio kako se slaže sa svojim snajkama, Draganom i Suzanom, koje su mu podarile šestoro unučadi. Sin Bane Bojanić je u braku sa Suzanom, sa kojom ima tri ćerke, a Mikica ima troje dece, dva sina i ćerku, koje je dobio sa suprugom Draganom.

- Odnos sa snajkama je fantastičan! Moje snajke mene poštuju samim tim što vole moje sinove, kao i ja njih, naravno. Jednu snajku sam upoznao na "Danima šljiva" i od tad ne jedem šljive. Šalim se naravno - rekao je Bojanić svojevremeno.

Na pitanje koja snajka je opasnija, Mikicina ili Banetova supruga, Bojanić je odgovorio:

- Što se toga tiče obe su opasne, ali, one su med i mleko kakav im je svekar. Starijoj snajki sam uvek, kad dođe u Baošiće tokom leta, nosio kaficu i rakiju. Ali, ne mogu, a da ne kažem, da svaki put kada sam ja dolazio u Čikago kod nje, nije prošao dan, a da mi ona nije napravila moje omiljeno jelo, meksičke specijalitete, da mi uzvrati poštovanje, što ja izuzetno cenim - ispričao je Miloš za Grandonline i dodao:

- Meni je važno da poštuju moje sinove, da vode brigu o mojim unučadima, što i čine i ja mogu da kažem da sam ja srećan čovek sa mojim snajkama, sinovima i šestoro unučadi - ponosno je poručio Bojanić.

Inače, Mikica je svoju suprugu upoznao u Čikagu.

- Upoznali smo se slučajno 2008. godine u Čikagu i ljubav je planula odman na prvom susretu. Ja sam tada bio na američkoj turneji, a ona je iz svog rodnog grada Vindzora u Kanadi, došla u Ameriku i eto, sudbina je odradila svoje. Zabavljali smo se tri meseca koliko sam ja bio u Americi, a posle toga sam je verio. Nekako sam osetio, znao da će ona biti moja do kraja života – priča pevač za Grand Online.

