Svadbena večera Meline Galić, koja je u javni svet ušla zbog braka sa muzičkom zvezdom Harisom Džinovićem, i njenog budućeg supruga Džefrija Pola Arnolda Deja organizuje se večeras u ime dobrodošlice gostiju. Kako je venčanje zamišljeno da bude skupoceno i luksuzno, ne može da se ne primeti da je par na nekim stvarima prilično prištedeo.

Dekoracija u restoranu

Danas je tokom dana, tačno u 15 časova, jedan od najpoznatijih restorana La Mère Germaine na Azurnoj obali zatvoren za druge goste, kako bi se sve pripremilo za 70 ljudi koju su pozvani na svadbenu večeru. Kako smo uspeli da saznamo, pripremljeno je 10 najskupljih šampanjaca.

Ovo je restoran predviđen za ceremoniju:

La Mère Germaine, koji se nalazi na Azurnoj obali, nije samo restoran, to je iskustvo koje briše granicu između luksuza i autentične mediteranske tradicije. Smešten tik uz more, sa pogledom koji deluje kao da je izašao iz najskupljih razglednica Azurne obale, ovaj restoran odiše elegancijom koja nije nametljiva, već prirodna i sofisticirana.

Međutim, pored tolikog luksuza i sjaja, ono što privlači pažnju jeste prirodno skromno cveće koje se nalazi na stolovima restorana. Reč je najverovatnije o božurima i roze ružama. Uslikali smo kako to izgleda:

Štedela na gostima

Melina, koja je odabrala da za njeno venčanje u subotu, 18. aprila, sve bude raskošno i luksuzno, štedela je upravo na gostima. Ona je za ovu priliku odabrala skrominiji smeštaj što se nikako ne uklapa u atmosferu gala proslave kakvu želi da napravi.

Hotel od tri zvezdice

Izabrala je hotel sa tri zvezdice i to jedan od najeftinijih u Monte Karlu, gde se luksuz vidi na sve strane. Melina je rešila da jahtom i helikopterima impresionira goste, ali se "stisla" kad je smeštaj gostiju u pitanju. Tu je odlučila da prištedi. Kako smo saznali, ona je bukirala najeftinije sobe u tom hotelu čija cena je po noći oko 280 evra.

S druge strane, za one goste koji ne žele da idu drumskim putem po Azurnoj obali tu su helikopteri koji se iznajmljuju za cenu od 2.500 evra do 3.000 evra.

Jedan od onih koji je zaintersovan za ovu uslugu je Bojan Karić, koji je u Monte Karlo došao sa sestrom Gocom Karić, koja kumuje Melini na venčanju i suprugom Mašom.

