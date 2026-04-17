Slušaj vest

Pevačica Edita Aradinović je u drugom stanju, a sada je donela odluku da se na neki period povuče iz medija. Ona se oglasila putem svog naloga na Instagramu i objasnila da joj je trenutno potreban mir.

Ima zakazane nastupe

- Što se intervjua i medijskih pojavljivanja tiče, nadam se da imate razumevanja, ovde pravim pauzu. Imam još tri nastupa, nakon čega mi sledi odmor. Trenutno nisam u stanju da se dodatno medijski eksponiram i volela bih da to ispoštujete - napisala je Edita na svom profilu.

Foto: Printscreen

Ne podnosi osude javnosti

- Nisam, zamišljala sam da će to biti svakako u nekoj harmoniji, da ću imati partnera... Ne znam kako da se izrazim, a da ne... Bože sačuvaj, zbog javnosti, ne podnosim više osude javnosti. Ne mogu s ljudima (smeh). Znači, bude li neko nešto napisao... Možda nije dobro da budem toliko iskrena. Nikad nisam imala više udvarača nego sada, a pre toga ne - priznala je Edita ranije.

1/9 Vidi galeriju Edita Aradinović Foto: Printscreen/Instagram

Morala da bira

- Opet, s druge strane, ipak sam se negde mirila s tim da ja neću moći da imam emocionalno stabilnu vezu i da vreme odmiče, ja neću biti mlađa, biću sve starija i, kao, moram da biram; znači ili ovo ili ovo. Ili da nemam ništa, solo devojka, što je meni skroz okej, nemam ništa protiv toga ili da stvaram porodicu pa kako mi Bog namesti, kakve karte da, kako budem odigrala. Sad, to se desilo. Negde sam u svojoj glavi imala tu opciju da ću možda i sama prolaziti kroz neke stvari, zbog pređašnjih iskustava i što sam bila zacrtala u glavi da to bude ili ovako ili nikako. Sad sam to malo promenila - iskrena je bila ona koja je svakako nastavila da neguje dobar odnos s bivšim izabranikom.

O bivšem

Kako pevačica sama ističe, između njenog bivšeg i nje vlada veliko poštovanje i ona ćerki "nikada neće braniti da viđa oca". Kad god bude želeo da provodi vreme sa njom, ta će mu se želja i ostvariti.

Kurir.rs/Bunker

BONUS video: