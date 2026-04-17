KUMA I MELINA ZAJEDNO STIGLE: Goca Karić došla na svadbenu večeru sa mladom, evo kako je izgleda! (VIDEO)
Modna kreatorka Melina Galić, poznata po braku i razvodu od muzičke zvezde Harisa Džinovića, ponovo izgovara sudbonosno „da“, a ovog puta glamurozna svadba biće upriličena u Monaku, gde će se udati za 23 godine starijeg engleskog biznismena Džefrija Pola Arnolda Deja.
Svadbena večera
Veselje je predviđeno da traje tri dana. Par će se venčati u subotu, međutim na večeru dobrodošlice koja je dan ranije, gosti su počeli da pristižu. Budnom oku našeg reportera nije promakla kuma na ovom događaju.
Reč je o Gordani Karić koju smo primetili kada je izlazila iz automobila i uputila se ka restoranu u kom se održava svadbena večera.
Pogledajte kako je to izgledalo:
Gocu smo videli u vidno raspoloženom izdanju, dok je na sebi nosila elegantnu kombinaciju.
Ko je Goca Karić?
Ćerka Slavice i Sretena Karić, nakon završetka školovanja na prestižnim obrazovnim ustanovama na Kipru i u Londonu, odlučila je da se vrati u Beograd.
Iako potiče iz javnosti poznate porodice, retko se pojavljuje na društvenim događajima, a u više navrata je isticala da je takav vid eksponiranja ne zanima. Ipak, u džet-set krugovima često je dovođena u vezu sa titulama poput trendseterke i jedne od najbolje obučenih žena u Srbiji, zahvaljujući prepoznatljivom stilu i diskretnom javnom prisustvu.
Na aerodromu, na putu ka Monaku, ekipa Kurira ju je takođe usnimila.
Podsećamo, pozivnice su pre oko mesec dana stigle na odabrane brojeve telefona zvanica od kojih se očekivala potvrda. U samim pozivnicama bio je napisan detaljan plan i raspored dešavanja tokom tri dana koliko je predviđeno da veselje traje.
Kako saznajemo, Melina nije štedela ni na čemu, pa je odlučila da se gosti prošetaju duž čitave Azurne obale tokom trodnevnog okupljanja. Par je pažljivo odabrao najekskluzivnije restorane i hotele za ovu priliku. Takođe, dan nakon venčanja, njih dvoje će ugostiti zvanice i na jahti koja je u vlasništvu Melininog budućeg supruga.
BONUS video: