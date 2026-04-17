Melina Galić, modna kreatorka i bivša supruga Harisa Džinovića, pojavila se u prestižnom restoranu La Mare Germaine na Azurnoj obali u pratnji svog budućeg izabranika, britanskog milionera Džefrija Pola Arnolda Dejma, koji je od nje stariji 23 godine.

Oko 70 zvanica stiglo je na Azurnu obalu kako bi sa budućim mladencima proveli veče u svečanoj atmosferi.

Među njima, bio je i Melinin otac, Sulejman Galić, koji je se posebno doterao za ovu priliku, te je u odelu zablistao ispred prestižnog restorana.

On nije mogao da prestane da grli Melinu, te je ovaj prizor raznežio sve prisutne, a posebno je skrenula pažnju zelena kesa koju nije ispuštao, te ju je sve vreme nosio sa sobom.

Kako izgleda majka?

Tu je i Melinina majka Elma, koja i dalje na Fejbuku drži fotografije sa bivšim zetom Harisom Džinovićem.

Melinina ljubavna priča sa Harisom počela je još 2002. godine, a iz tog odnosa dobili su ćerku Đinu i sina Kana. Ipak, njihova veza na početku nije naišla na odobravanje Melininih roditelja, ponajviše zbog velike razlike u godinama, što joj je teško padalo.

Vremenom se situacija promenila – kada su saznali da je Melina u drugom stanju, roditelji su potpuno omekšali i sa radošću prihvatili Harisa kao člana porodice. Da su odnosi ostali korektni govori i to što Melinina majka, Elma Galić, na svom Fejsbuk profilu i dalje čuva zajedničke fotografije sa bivšim zetom.

Stigao bend

Inače, pre svih, stigao je bend Džipsi kings, muzičari su jedan po jedan ušli u La Mare Germaine kako bi se pripremili za nastup pred 70 zvanica, koliko je budući bračni par i uputio pozivnica dan pred svadbu.

Zanimljiva je činjenica da je ovo omiljeni bend njenog bivšeg muža Harisa Džinovića.

Svojevremeno je Haris imao i saradnju sa grupom, dobio je od njih autorska prava da peva njihov hit "Bamboleo".

Haris je pre mnogo godina imao priliku da sasvim slučajno upozna i oca jednog od članova grupe. Susret se odigrao u jednom lokalu u Barseloni u kojem je Džinović bio sa prijateljem. U jednom trenutku ga je ponela atmosfera pa je zapevao "Zajdi, zajdi", što je oduševilo starijeg gospodina za kojeg se ispostavilo da je otac jednog od članova slavne grupe.

Ko su Džipsi kings

Džipsi kingsi je muzička grupa iz Arla i Monpeljea sa juga Francuske. U muzici kombinuju tradicionalni flamenko, salsu i pop muziku, a nastupaju na mešavini jezika, uglavnom na španskom, ali i mešajući južnofrancuske dijalekte.

Iako su članovi grupe rođeni u Francuskoj, njihovi roditelji uglavnom su bili hitanosi, odnosno španski Romi koji su pobegli iz Španije tokom španskog građanskog rata.

Poznati su po tome što publici širom sveta donose rumba flamenko muziku, pop muziku koja je oslanja na tradicionalni flamenko. Grupa se prvobitno zvala Los Reyes (kraljevi).

