Slušaj vest

Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović progovorila je o porodici i otkrila detalje o kojima se nije tnalo, a tiču se njenih najbližih. Objasnila je kako bi se ponašali i reagovali u različitim situacijama.

Kroz brza i nesvakidašnja pitanja, Ceca je u šaljivom smislu raskrinkala članove svoje porodice.

Pevačica je opisala i okarakterisala sina Veljka, ćerku Anastasiju i sestru Lidiju.

- Skandal u kafani bi napravila Anastasija, ako joj nije sve po volji. Veljko bi potrošio sve pare u izlasku. Lidija bi se prva posvađala sa konobarom. Veljko bi se najpre javio majci u 4 ujutru, a on i prvi otišao sa porodičnog ručka ako mu je dosadno. Veljko i ja bismo najpre završili u novinama zbog neke gluposti - ispričala je folkerka na svom nalogu na TikTok nalogu.

Ceca bolje prošla nego pre dve godine

Ceca Ražnatović je i ove godine neprikosnovena kad je reč o zaradi na domaćoj estradi! Prema najnovijim podacima Agencije za privredne registre, njena firma "Ceca mjuzik" nastavila je da posluje izuzetno uspešno, pa je pevačica ponovo potvrdila status jedne od najtraženijih i najplaćenijih zvezda u regionu.

Ozbiljnost poslovanja

U toku 2025. godine, Cecina firma ostvarila je ukupne prihode od oko 2.140.000 evra, dok su rashodi iznosili približno 1.330.000 evra. Kad se sve sabere i oduzme, neto dobit iznosi oko 577.000 evra, što je iznos koji je svrstava u sam vrh estradnog biznisa. Na ime poreza državi je platila oko 123.000 evra, što dodatno govori o ozbiljnosti njenog poslovanja.

Svetlana Ceca Ražnatović

U poređenju sa 2024. godinom, kad je takođe beležila odlične rezultate, jasno je da Ceca uspeva da održi stabilan nivo prihoda, ali i primetan rast, uprkos promenama na tržištu i velikoj konkurenciji. Njeni koncerti, nastupi i dugogodišnja popularnost očigledno nastavljaju da donose ozbiljan novac, pa ne čudi što je i ove godine odnela titulu pevačice s najvećom zaradom. Cecini bruto prihodi u 2024. bili su 1.939.368 evra, ali prijavljeni su i ogromni rashodi od 1.515.363, pa je pevačici, nakon što je platila i porez državi i ostale dažbine, na kraju ostala neto zarada od 424.000 evra. Dakle, ona je u 2025. zaradila 153.000 evra više nego tokom 2024.

BONUS video: