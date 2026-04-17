Kako saznaje Kurir, sahrana će se održati u ponedeljaka u 14:45h na Novom bežanijskom groblju.

Najmiliji se oprostili

U javnost je isplivala umrlica pokojnog pevača. Najbliži članovi njegove porodice se opraštaju od njega, a tuga prodire u sve pore duše nakon što je mlad život napustio ovaj svet.

- Naš dragi Saša Katančić preminuo je 16. aprila 2026. godine. Sahrana će se obaviti u ponedeljak, 20. aprila 2026. godine u 15:15 časova na Novom bežanijskom groblju. Opelo počinje u 14.45 časova u crvki Svetog Apostola Tome. Ožalošćeni: supruga Maja, deca, otac Ivan i sestra Sneža sa porodicom - pisalo je na umrlici.

Podsećamo,vest o tragediji koja je potresla javnost dobila je još tužniji epilog, pevač Saša Katančić, koji se ranije emotivno oprostio od svojih kumova, danas više nije među živima.

Katančić je nakon stravične saobraćajne nesreće koja se dogodila 26. oktobra na Novom Beogradu, u kojoj je nastradala tročlana porodica njegovih kumova, na društvenim mrežama podelio potresne reči i fotografije koje su mnoge ostavile bez teksta.

Do nesreće je došlo kada je vozač „audija“ prošao na crveno svetlo i velikom brzinom udario u automobil u kojem se nalazila porodica, koja je na mestu izgubila život. Ovaj događaj izazvao je ogroman šok i tugu, a Katančić se od njih oprostio na način koji je duboko dirnuo javnost.

Pevač je tada na svom Instagram profilu objavio zajedničku porodičnu fotografiju na kojoj su on i njegova supruga sa kumovima, uz kratku, ali snažnu poruku:

„Kumovi... zauvek u našim srcima“, napisao je.

Nedugo zatim, podelio je još jednu fotografiju sa sličnim rečima, ne skrivajući bol zbog gubitka bliskih ljudi.

Danas, kada i njega više nema, ove objave dobijaju još snažniju simboliku. Fotografija na kojoj su zajedno, uz poruku koja kruži mrežama – „Sada su svi zajedno u raju“ – mnogima je naterala suze na oči i postala bolan podsetnik na sudbinu koja je povezala njihove živote i tragične krajeve.

