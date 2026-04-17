Melina Galić, modna kreatorka i bivša supruga muzičke zvezde Harisa Džinovića, stigla je sa svojim budućim mužem, 23 godine starijim, britanskim milionerom Džefrijem Pol Arnold Dejmom u prestižni restoran La Mare Germaine gde je okupila oko 70 zvanica kako bi proveli noć sa budućim bračnim parom.

Sada smo uhvatili momenat sa proslave gde se tačno vidi kako veče odmiče. Džipsi Kingsi pevaju Melininoj ćerki Đini dok je okružena ostalim zvanicama na večeri.

Po snimku, možemo zaključiti da zabava uveliko traje i da je ispunjena veselom atmosferom.

Za ovu priliku, Melina Galić se odlučila za belu haljinu, izgledala je elegantno, a u ruci je držala diskretnu torbicu, dok je njen izabranik bio u svečanom odelu.

Par je došao autom tik ispred restorana, a Džefri je kao pravi gospodin Melini otvorio vrata i ušetao zajedno sa njom u pomenuti lokal.

Zanimljivo je i to da je u autu sa njima bila i njihova kuma, Goca Karić, ćerka Slavice i Sretena Karića.

Otac grlio Melinu

Među zvanicama, bio je i Melinin otac, Sulejman Galić, koji je se posebno doterao za ovu priliku, te je u odelu zablistao ispred prestižnog restorana.

On nije mogao da prestane da grli Melinu, te je ovaj prizor raznežio sve prisutne, a posebno je skrenula pažnju zelena kesa koju nije ispuštao, te ju je sve vreme nosio sa sobom.

Kako izgleda majka?

Tu je i Melinina majka Elma, koja i dalje na Fejbuku drži fotografije sa bivšim zetom Harisom Džinovićem.

Melinina ljubavna priča sa Harisom počela je još 2002. godine, a iz tog odnosa dobili su ćerku Đinu i sina Kana. Ipak, njihova veza na početku nije naišla na odobravanje Melininih roditelja, ponajviše zbog velike razlike u godinama, što joj je teško padalo.

Vremenom se situacija promenila – kada su saznali da je Melina u drugom stanju, roditelji su potpuno omekšali i sa radošću prihvatili Harisa kao člana porodice. Da su odnosi ostali korektni govori i to što Melinina majka, Elma Galić, na svom Fejsbuk profilu i dalje čuva zajedničke fotografije sa bivšim zetom.

Stigao bend

Podsećamo, pre svih, stigao je bend Džipsi kings, muzičari su jedan po jedan ušli u La Mare Germaine kako bi se pripremili za nastup pred 70 zvanica, koliko je budući bračni par i uputio pozivnica dan pred svadbu.

Zanimljiva je činjenica da je ovo omiljeni bend njenog bivšeg mužaHarisa Džinovića.

Svojevremeno je Haris imao i saradnju sa grupom, dobio je od njih autorska prava da peva njihov hit "Bamboleo".

Haris je pre mnogo godina imao priliku da sasvim slučajno upozna i oca jednog od članova grupe. Susret se odigrao u jednom lokalu u Barseloni u kojem je Džinović bio sa prijateljem. U jednom trenutku ga je ponela atmosfera pa je zapevao "Zajdi, zajdi", što je oduševilo starijeg gospodina za kojeg se ispostavilo da je otac jednog od članova slavne grupe.

Inače, ovo mesto su odabrali i jer je vlasnik, kako smo saznali, Džefrijev prijatelj, koji je ovom paru zbog broja gostiju, dao popust.

Restoran je smešten tik uz more, sa pogledom koji važi za jedan od najlepših na francuskoj rivijeri, a meni za ovakve svečane večere najčešće je baziran na vrhunskim morskim specijalitetima: predjela poput karpaća od sveže ribe, sevičea (popularno južnoameričko, primarno peruansko jelo od sirove ribe ili morskih plodova, kuvano u citrusnom soku) ili foa gra (francuski delikates od posebno tovljenih pačjih ili guščjih jetara, prepoznatljiv po kremastoj teksturi i bogatom, masnom ukusu), luksuzni izbor glavnih jela: jakobove kapice, gambasi, fileti najkvalitetnije ribe ili goveđi file, a neizostavni specijalitet kuće je čuvena riblja čorba bujabes, koja sama po sebi važi za pravi gastronomski spektakl.

Dezerti su u francuskom stilu - sufle, flambirane palačinke i egzotično voće.

Za one koji žele potpuni luksuz, u ponudi su i kavijar i jastog, koji dodatno podižu cenu večere.

Prema dostupnim podacima na sajtu restorana osnovni svečani meni iznosi od 80 do 120 evra po osobi, sa vinima i dodatnim jelima od 150 do 200 evra po osobi, a premium varijanta (jastog, kavijar, šampanjac) ide i preko 250 evra po gostu.

Ono što ovaj restoran izdvaja nije samo hrana, već i ambijent, terasa tik uz more, zalazak sunca i intimna atmosfera čine ga jednim od najpoželjnijih mesta za romantične proslave.

