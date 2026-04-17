Osim što je rođendan sinu, rođendan je i Veljkovom pokojnom ocu. Tom prilikom, bokser je okačio na svoj Instagram profil fotografiju napravljenu uz pomoć veštačke inteligencije. Na slici se nalazi Arkan kako nasmejano drži malog Krstana.

- Srećan rođendan tigrovi - napisao je Veljko u opisu fotografije, a ova objava je dirnula mnoge.

Ražnatović je zatim objavio i fotografiju na kojoj njegov srednji sin gleda u njegovu sliku koja stoji okačena na zidu, iz perioda kad je bio mali. Sličnost između Krstana i Veljka je neverovatna, a bokser je u opisu iste napisao: "Tatina kopija".

Veljkova majka, pevačica Svetlana Ceca Ražnatović, danas se ovim povodom takođe oglasila.

Ona je publikovala fotografiju sa svojim unučetom kako ga ljubi i sa ponosom mu čestitala rođendan.

Ceca: "Ima moju apsolutnu podršku"

Podsetimo, Veljko se u Rusiju, tačnije u Vladikavkaz, preselio kako bi se nakon povrede maksimalno posvetio bokserskoj karijeri i treninzima.

- On je otišao da se posveti svojoj karijeri, ima moju apsolutnu podršku, jer to što traži našao je tamo - rekla je nedavno Ceca i priznala da razdvojenost nije laka, ali da je porodica jedinstvena.

- Ne zna se, za sada godinu dana. To je dug period, ali ići ćemo svi kod njega. Mi se svi u porodici međusobno podržavamo. Vrlo smo otvoreni, pričamo o svemu - objasnila je tada pevačica.

