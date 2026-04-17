Slušaj vest

Ovo je bio prvi rođendan da Veljko Ražnatović neće biti u porodičnom domu za rođendan sina, jer već neki period boravi u Rusiji, gde se maksimalno posvetio treninzima i bokserskoj karijeri.

Osim što je rođendan sinu, rođendan je i Veljkovom pokojnom ocu. Tom prilikom, bokser je okačio na svoj Instagram profil fotografiju napravljenu uz pomoć veštačke inteligencije. Na slici se nalazi Arkan kako nasmejano drži malog Krstana.

Screenshot 2026-04-17 230609.jpg
Foto: Printscreen

  - Srećan rođendan tigrovi - napisao je Veljko u opisu fotografije, a ova objava je dirnula mnoge.

Ražnatović je zatim objavio i fotografiju na kojoj njegov srednji sin gleda u njegovu sliku koja stoji okačena na zidu, iz perioda kad je bio mali. Sličnost između Krstana i Veljka je neverovatna, a bokser je u opisu iste napisao: "Tatina kopija".

Screenshot 2026-04-17 231229.jpg
Foto: Printscreen

 Veljkova majka, pevačica Svetlana Ceca Ražnatović, danas se ovim povodom takođe oglasila. 

Screenshot 2026-04-17 231336.jpg
Foto: Printscreen

Ona je publikovala fotografiju sa svojim unučetom kako ga ljubi i sa ponosom mu čestitala rođendan.

Ceca: "Ima moju apsolutnu podršku"

Podsetimo, Veljko se u Rusiju, tačnije u Vladikavkaz, preselio kako bi se nakon povrede maksimalno posvetio bokserskoj karijeri i treninzima.

- On je otišao da se posveti svojoj karijeri, ima moju apsolutnu podršku, jer to što traži našao je tamo - rekla je nedavno Ceca i priznala da razdvojenost nije laka, ali da je porodica jedinstvena.

- Ne zna se, za sada godinu dana. To je dug period, ali ići ćemo svi kod njega. Mi se svi u porodici međusobno podržavamo. Vrlo smo otvoreni, pričamo o svemu - objasnila je tada pevačica.

Svetlana Ceca Ražnatović.JPG
Ceca Ražnatović
20240515-10-34-26---bogdanaraznattoviic--instagram-ph.jpg
pomen Arkanu Veljko Anastasija Ražnatović

 BONUS video:

STARS EP 593 18.04.2026. Izvor: Kurir TV