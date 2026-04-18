Melina Galić, nekada Džinović, udaje se za 23 godine starijeg britanskog milionera Džefrija Pola Arnolda Deja. Dizajnerka i biznismen su svadbenu večeru organizovali u Monte Karlu, u prestižnom restoran La Mare Germaine gde su okupili oko 70 zvanica.

Ovako su mladenci izgledali kada su pristigli u restoran:

Roditelji prezadovoljni zetom

Roditelji Meline Galić su vidno zadovoljni svojim novim zetom. Tokom čitave večeri, nazdravljali su sa prijateljima. Otac, Sulejman Galić, je bio oduševljen, pa smo videli kako se grli sa mladoženjom. Melinin budući suprug, Džefri je neprestano plesao i bio je najveseliji što ženi Melinu.

"Prijo moja, kako ćemo"

Među gostima su došle na red i kulturološke pošalice. Nakon prisnosti Džefrija i Melininih roditelja, krenula je da kruži šala da se ovo ponašanje opisuje srpskom pesmom koja glasi "Prijo moja, kako ćemo, prijatelju, lako ćemo". Tokom pozitivne energije koja se osećala cele noći, šalili su se na svoj račun.

Pogledajte kako je Melinu grlio otac:

Sulejman Galić se posebno doterao za ovu priliku, te je u odelu zablistao ispred prestižnog restorana.

On nije mogao da prestane da grli Melinu, te je ovaj prizor raznežio sve prisutne, a posebno je skrenula pažnju zelena kesa koju nije ispuštao, te ju je sve vreme nosio sa sobom.

Atmosfera u restoranu

Podsećamo, uhvatili smo momenat sa proslave gde se tačno vidi kako veče odmiče. Džipsi Kingsi pevaju Melininoj ćerki Đini dok je okružena ostalim zvanicama na večeri.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Prema snimku, možemo zaključiti da zabava uveliko traje i da je ispunjena veselom atmosferom.

Za ovu priliku, Melina Galić se odlučila za belu haljinu, izgledala je elegantno, a u ruci je držala diskretnu torbicu, dok je njen izabranik bio u svečanom odelu.

Melinina majka još uvek čuva uspomene na Harisa

Njena ljubavna priča sa Harisom počela je još 2002. godine, a iz tog odnosa dobili su ćerku Đinu i sina Kana. Ipak, njihova veza na početku nije naišla na odobravanje Melininih roditelja, ponajviše zbog velike razlike u godinama, što joj je teško padalo.

Vremenom se situacija promenila – kada su saznali da je Melina u drugom stanju, roditelji su potpuno omekšali i sa radošću prihvatili Harisa kao člana porodice. Da su odnosi ostali korektni govori i to što Melinina majka, Elma Galić, na svom Fejsbuk profilu i dalje čuva zajedničke fotografije sa bivšim zetom.

Inače, ovo mesto su odabrali i jer je vlasnik, kako smo saznali, Džefrijev prijatelj, koji je ovom paru zbog broja gostiju, dao popust.

Restoran je smešten tik uz more, sa pogledom koji važi za jedan od najlepših na francuskoj rivijeri, a meni za ovakve svečane večere najčešće je baziran na vrhunskim morskim specijalitetima: predjela poput karpaća od sveže ribe, sevičea (popularno južnoameričko, primarno peruansko jelo od sirove ribe ili morskih plodova, kuvano u citrusnom soku) ili foa gra (francuski delikates od posebno tovljenih pačjih ili guščjih jetara, prepoznatljiv po kremastoj teksturi i bogatom, masnom ukusu), luksuzni izbor glavnih jela: jakobove kapice, gambasi, fileti najkvalitetnije ribe ili goveđi file, a neizostavni specijalitet kuće je čuvena riblja čorba bujabes, koja sama po sebi važi za pravi gastronomski spektakl.

Dezerti su u francuskom stilu - sufle, flambirane palačinke i egzotično voće.

