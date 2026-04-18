Nakon što se Melina zvanično udala za svog milionera Džefrija Pola Arnolda Deja, mnogi su ostali pomalo zatečeni onim što je usledilo kada je reč o posluženju za zvanice.

Gostima je na koktelu nakon venčanja serviran elegantni koktel mimoza – jednostavna kombinacija šampanjca i sveže ceđenog soka od pomorandže, koja se inače često viđa na opuštenim branč okupljanjima, a ne nužno na venčanjima ovog kalibra.

Uz piće su posluženi i kroasani, poznato francusko pecivo od lisnatog testa i putera, koje može biti slatko ili slano. Iako ukusni i simbolično povezani sa francuskom rivijerom, mnogi bi rekli da takav izbor deluje prilično skromno za događaj koji pretenduje da bude vrhunac luksuza.

Ukratko, scena koja je obećavala spektakl završila se posluženjem koje više podseća na jutarnju kafu i doručak u obližnjoj pekari nego na svadbeno slavlje u jednoj od najskupljih destinacija na svetu.

Smeštaj za goste

Jedan od zanimljivijih detalja vezanih za venčanje Meline Galić, javnosti poznata po braku, a potom i razvodu sa muzičkom zvezdom Harisom Džinovićem, svakako je i lokacija koju je odabrala da bude smeštaj za zvanice na njenom trodnevnom slavlju u Monte Karlu.

Naime, ona je iznajmila hotel koji se nalazi preko puta čuvenog Ružičnjaka princeze Grejs, jednog od najromantičnijih mesta u Monaku. Ovaj park, poznat i kao mirna oaza u srcu kneževine, posvećen je Grejs Keli i godinama privlači posetioce iz celog sveta.

Štedela na gostima

Međutim, to nije ono što je sve iznenadilo već podatak da je Melina koja je obzbedilo da na njenom venčanju sve bude raskošno i luksuzno, štedela upravo na gostima. Ona je za ovu priliku odabrala skrominiji smeštaj što se nikako ne uklapa u atmosferu gala proslave kakvu želi da napravi.

Ovako izgleda hotel:

Hotel od tri zvezdice

Izabrala je hotel sa tri zvezdice i to jedan od najeftinijih u Monte Karlu, gde se luksuz vidi na sve strane. Melina je rešila da jahtom i helikopterima impresionira goste, ali se "stisla" kad je smeštaj gostiju u pitanju. Tu je odlučila da prištedi. Kako smo saznali, ona je bukirala najeftinije sobe u tom hotelu čija cena je po noći oko 280 evra.

S druge strane, za one goste koji ne žele da idu drumskim putem po Azurnoj obali tu su helikopteri koji se iznajmljuju za cenu od 2.500 evra do 3.000 evra.

Jedan od onih koji je zaintersovan za ovu uslugu je Bojan Karić, koji je u Monte Karlo došao sa sestrom Gocom Karić, koja kumuje Melini na venčanju i suprugom Mašom.

