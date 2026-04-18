Melina Galić i britanski milioner Džefri Pol Arnold, venčali su se danas u opštini u Monaku.

Melinu je budući muž dovezao u kabrioletu "bentli", a nakon venčanja Melina je uzela suprugovo prezime i sada se predstavlja kao Melina Arnold.

Bivša supruga Harisa Džinovića, za čitavu ceremoniju i slavlje venčanja promeniće nekoliko odevnih kombinacija, a sada smo videli i drugu, nakon one sa sinoćne svečane večere.

Na sebi nosi 10.000 evra

Tako je za građansko venčanje, Melina odabrala jednostavnu belu haljinu ispod kolena, čuvenog francuskog brenda “dior”. U pitanju je klasični model sa kragnicom, koji se širi od struka na dole. Gore je imala kratke rukave, a sve je upotpunila sa sandalama na štiklu bele boje i malim bisernim minđušama istog brenda.

Kako saznajemo, cena gotovo identične haljine na sajtu pomenutog brenda je 4.500 evra, ali je ova koju je Melina nosila, urađena specijalno za nju u beloj boji i mladinim merama i željama, pa je cena na kraju ove “custom made” varijante bila 8.000 evra.

“Dior” sandale su koštale 1.050 evra, a biserne minđuše nešto manje od 1.000 evra, tako da je za građansko venčanje, Melina na sebi ponela odevnu kombinaciju i aksesoare od 10.000 evra.

Inače, iako na prvi pogled deluje da je reč o venčanici, to je ipak bila obična bela haljina pomenutog brenda, koja ne pripada takozvanoj “bridal” kolekciji.

Ekipa Kurira napadnuta

Svadbena ceremonija, kako smo ekskluzivno pisali, održana je u Monte Karlu, u Kneževini Monako. Iz izvora bliskih paru saznali smo da je Melina želela da sve protekne u strogoj tajnosti, pa je venčanje organizovano u intimnom krugu, dok će trodnevnoj proslavi prisustvovati oko 30 zvanica iz Srbije sa njene strane, kao i isto toliko gostiju sa mladoženjine strane iz Velike Britanije.

Inače, naša ekipa našla se na licu mesta gde su se okupile zvanice, ali je tom prilikom bila sprečena da radi svoj posao.

Pripadnik Melininog obezbeđenja pretio nam je uz skandaloznu rečenicu da će sa dvadeset prijatelja doći u Beograd.

Bio je jako neprijatan i uporno pokušavao da nas spreči da obavljamo svoj posao i to na javnom mestu. Nijednog trenutka nismo prošli mladencima, niti ušli u opštinu. On se bacao ispred novinara iz Srbije, a rukama je čak i udarao u telefone.

