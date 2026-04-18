Melina Galić, a sada Arnold, koja se udala za 23 godine starijeg britanskog milionera Džefrija Pola Arnolda Deja u Monaku, na svadbu je pozvala tek tridesetak ljudi iz Srbije.

Među njima su bili i predstavnici porodice Karić, Gordana Karić, koja je i kumovala bivšoj suprizi muzičke zvezde Harisa Džinovića, ali i njen brat Bojan Karić kao i njegova supruga Maša.

Elegantni

U skladu sa događajem oni su se potrudili da budu elegantni, pa su Maša i Goca odabrale svečane haljine, dok je Bojan poneo odelo. Kuma Goca se odlučila za nežnije tonove, dok je Maša blistala u toaleti u ciklama boji. u istoj boji je nosila i sandale, a ruci je imala zelenu tašnu.

Bojan Karić sa suprugom Mašom Karić na Melininom venčanju Foto: Printscreen Instagram

Njen suprug se trudio da se ukombinuje s njom, pa je njegova kravata u istoj boji kao njena haljina.

Upravo on se oglasio na Instagram storiju i objavio dve fotografije ispred opštine gde se venčala Melina. Na prvoj slici pozira sa suprugom, dok im se na drugoj pridružila njegova sestra Goca.

Stajling od 10.000 evra

Podsetimo, Melina, iako je prištedela na smeštaju gostiju, koji su odseli u hotelu sa tri zvezdice i prevozu do Portofina, gde ih je poslala kombijem, za svoj stajling u kojem se udala nije pitala koliko košta.

Ona nije nosila klasičnu venčanicu, već haljinu poput onih koje su često izbor prve dame Amerike Melanije Tramp. U pitanju je haljina brenda Dior, ispod kolena, koja se širi od struka na dole. Gore je imala kratke rukave, a sve je upotpunila sa sandalama na štiklu bele boje i malim bisernim minđušama istog brenda.

Evo kako Melina Galić izgleda u venčanici Foto: Kurir



Kako saznajemo, cena gotovo identične haljine na sajtu pomenutog brenda je 4.500 evra, ali je ova koju je Melina nosila, urađena specijalno za nju u beloj boji i mladinim merama i željama, pa je cena na kraju ove “custom made” varijante bila 8.000 evra.

“Dior” sandale su koštale 1.050 evra, a biserne minđuše nešto manje od 1.000 evra, tako da je za građansko venčanje, Melina na sebi ponela odevnu kombinaciju i aksesoare od 10.000 evra.