Učesnik rijaliti programa "Elita 9", Uroš Stanić, bio je danas vidno uznemiren i pokušao je da pobegne sa imanja u Šimanovcima.

Njegov prvi pokušaj bekstva odigrao se u ekonomskom dvorištu, gde je probio da preskoči krov, ali su brzom reakcijom Marka Janjuševića Janjuša i članova obezbeđenja njegove namere sprečene.

Uroš Stanić je tokom incidenta plakao i urlao, ponavljajući da više ne želi da trpi da se neko iživljava na njemu, a onda je u naletu besa počeo da udara i lomi stvari oko sebe. U jeku nervnog sloma, Stanić je izgovorio i da u Beloj kući zapravo boravi za "smešne pare".

Obezbeđenje ga jurilo po imanju

Haos se tu nije zaustavio. Vidno rastrojen, Uroš je tražio drugi izlaz sa imanja i pokušao da polomi jedan od prozora. Pripadnici obezbeđenja su ga ponovo sustigli, na šta je on iz petnih žila počeo da urla na njih.

Taman kada se učinilo da se situacija konačno smirila, zadrugar je uhvatio sprint i počeo da trči, zbog čega je obezbeđenje ponovo moralo da ga juri po imanju.

Inače, Uroš je nedavno imao sukob sa Stanijom Dobrojević nakon čega ga je ona napala.

