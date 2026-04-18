Melina Galić sada Arnold udala se za britanskog milionera Džefrija Polu Arnoldu Deju, a nakon opštinskog venčanja u Monaku, par se helikopterom uputio u Italiju u mestu Portofino koje važi za jedno od najluksuznijih mesta u Italiji i šire.

Dok se mlada, mladoženja i kumovi voze helikopterom od Monaka do Potrofina, ostali gosti idu kombijem jer im je tako obezbedila Melina i njen partner. Ako ne bude gužve na putevima od Francuske do Italije, gosti će verovatno stići taman na vreme.

Za svadbeno veselje iznajmili su jedan od najluksuznijih hotela, gde su iznajmili i sobe kako bi nakon slavlja mogli dobro da se odmore. U pitanju je Belmondo Splendido Mare.

Mesto gde će se održati slavlje liči na raj. More, šarene kuće, cveće i drveće, pa sve liči kao da ste u raju ili u nekoj bajci.

Za hranu i piće mladenci su se pobrinuli da sve bude na nivou, pa će se služiti najskuplja i najbolja vina.

Obezbeđenje pretilo novinarima

Naša ekipa našla se na licu mesta gde su se okupile zvanice, ali je tom prilikom bila sprečena da radi svoj posao.

Pripadnik Melininog obezbeđenja pretio nam je uz skandaloznu rečenicu da će sa dvadeset drugara doći u Beograd.

Bio je jako neprijatan i uporno pokušavao da nas spreči da obavljamo svoj posao i to na javnom mestu. Nijednog trenutka nismo prošli mladencima, niti ušli u opštinu. On se bacao ispred novinara iz Srbije, a rukama je čak i udarao u telefone.

Video na kom se obezbeđenje obraća našoj novinarki možete pogledati klikom OVDE

Za goste skromno posluženje

Gostima je na koktelu nakon venčanja serviran elegantni koktel mimoza – jednostavna kombinacija šampanjca i sveže ceđenog soka od pomorandže, koja se inače često viđa na opuštenim branč okupljanjima, a ne nužno na venčanjima ovog kalibra.

Uz piće su posluženi i kroasani, poznato francusko pecivo od lisnatog testa i putera, koje može biti slatko ili slano. Iako ukusni i simbolično povezani sa francuskom rivijerom, mnogi bi rekli da takav izbor deluje prilično skromno za događaj koji pretenduje da bude vrhunac luksuza.

Ukratko, scena koja je obećavala spektakl završila se posluženjem koje više podseća na jutarnju kafu i doručak u obližnjoj pekari nego na svadbeno slavlje u jednoj od najskupljih destinacija na svetu.

