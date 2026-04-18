Katarina Grujić juče je održala nastup u Beogradu, a pre nego što je stala na scenu pevačica je razgovarala sa novinarima. Katarina je na sebi imala usku providnu haljinu, pa je sa prisutima komentarisala da ne voli da joj se vidi ono što ne bi trebalo.

- Mislim, naravno, nosim laserski veš i to da se ne ocrtava ništa da se ne vidi, ali generalno se plašim da se ne vidi nešto što ne bi trebalo da se vidi - priznala je iskreno.

Njen suprug Marko Gobeljić nije mogao da prisustvuje nastupu jer je zbog utakmice bio u karantinu. Iako ističe da ga i posle pet godina voli sve više, pevačica je bez dlake na jeziku otkrila šta je to što je jedino izbacuje iz takta kada je u pitanju njen brak.

- Kada ne odnese stvari u korpu za veš prljave. Eto to, to je jedina stvar kad mene može izbaciti iz takta i apsolutno ništa drugo - izjavila je ona.

Pevačica se osvrnula i na svoju mezimicu Katju, za koju kaže da je od nje nasledila ljubav prema štiklama, haljinama i šminki, te da već pokazuje i muzički talenat jer je naučila da peva i svira na klaviru pesmu "Na kraj sela žuta kuća". Ipak, i ona je nekad izbaci iz takta jer je nestrpljiva.

Pevačica je na kraju najavila tri nove pesme i letnji duet sa zvezdom koja nije sa naše scene, a onda je objasnila i zašto ne žali novac za velike projekte po kojima je poznata.

- Pa ja sam generalno pričala da, mislim i smatram da ne možeš da očekuješ ako uložiš tri dinara da ti se vrati hiljadu, tako da, mislim neko možda ne, nije u mogućnosti i to apsolutno razumem, ali moraš onda pametno štedeti i pametno, raspodeliti taj novac. Nekako, ja za karijeru, za ulaganje u pesme koje su najbitnije meni kvalitetne, kao što sam rekla, ne neke koje će se pevati dva meseca i eto, kao to je to veliki hit dva meseca i to se zaboravi... -objasnila je Kaća za Blic.