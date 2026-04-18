Slušaj vest

Bivša supruga pevača Harisa Džinovića, Melina Arnold, danas je izgovorila sudbonosno "da" milioneru Džefriju Polu Arnoldu. Venčanje je održano u Monaku, a sada su se mladenci i zvanice uputili ka italijanskom gradiću Portofino, gde će se nastaviti slavlje.

Inače, do medija je dospela i informacija o specifičnom zahtevu mladenaca, kada je u pitanju izgled svatova. Tako je na venčanju vladao strogi dres-kod sa ciljem da sve izgleda kao na pravom balu.

Ovom događaju prisustvovali su i članovi porodice Karić, koji su svojim stajlinzima privukli veliku pažnju.

Foto: Printskrin

Maša i Bojan Karić pozirali su izuzetno elegantno odeveni, pa je tako Maša za ovu priliku odabrala upečatljivu haljinu u ciklama boji, dok se bivši suprug Jelene Karleuše odlučio za elegantno klasično odelo.

Foto: Printskrin

Maša je ipak, pored zanimljive boje haljine, ukrala pažnju svih prisutnih izborom svoje torbice. Ona je ovom prilikom ponela “ermes mini keli” tašnicu u zelenoj boji od “tričavih” 32.500 evra, koliko joj je trenutna cena na jednom sajtu za preprodaju luksuznih aksesoara.

Kako saznajemo, među ostalim zvanicama se nakon venčanja tiho komentarisalo da je Maša ukrala šou i da je ponela triput skuplji autfit od mlade Meline.

Foto: Printskrin

Goca kuma

Posebna čast pripala je Goci Karić, koja je bila kuma na ovom venčanju. Prateći temu luksuznog bala, kuma Goca je zablistala u dugoj, raskošnoj balskoj haljini.

Deo atmosfere sa ovog gala slavlja dospeo je do javnosti zahvaljujući Slavici Karić, Bojanovoj majci, koja je na mrežama objavila fotografije na kojima kuma pozira sa Bojanom i Mašom Karić.

1/5 Vidi galeriju Goca Karić stigla na venčanje Foto: Kurir

Podsetimo, Melina se za venčanje u opštini, odlučila da umesto klasične venčanice, obuče elegantnu, jednostavnu belu haljinu ispod kolena sa kragnicom i kratkim rukavima, sa potpisom prestižnog francuskog brenda "Dior".

Iako sličan model ovog brenda košta oko 4.500 evra, haljina koju je ponela rađena je specijalno po njenim merama i željama u beloj boji, pa je cena ove "custom made" kreacije dostigla 8.000 evra. Uz nju je ponela i sandale istog brenda od 1.050 evra.

Pogledajte dodatni snimak: