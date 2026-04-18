Melina Galić izgovorila je sudbonosno "da" novom mužu, britanskom milioneru Džefriju Polu Arnoldu u Monaku.

Iako je sinoć bila na slavlju u jednom restoranu u Nicu, Đina je propustila mamino venčanje.

I dok su na početku gosti i kumovi stizali ispred opštine, od Melinine mezimice nije bilo ni traga, a ni glasa.

Melinina naslednica je zakasnila na ceremoniju u opštini i stigla tek na kraju venčanja njene mame i njenog novog muža, milionera.

Đina je uletala u opštinu, ali već je bio kraj. Kako saznaju mediji, Đina je stigla na sam kraj, kada su svi nazdravljali.

Melina bliska sa ćerkom

Kurir je ranije pisao o tome da iako je napustila Srbiju, Melina i dalje održava blizak odnos sa svojom ćerkom Đinom, koja je redovno posećuje. Još ranije se Đina upoznala i sa verenikom svoje majke, što je modna kreatorka dugo želela, a to sada govori u prilog tome što je ćerka podržava dok izgovara sudbonosno "da".

Sin Kan nije ni pozvan

Melina Galić iz braka sa muzičkom zvezdom Harisom Džinovićem ima dvoje dece, ćerku Đinu i sina Kana.

Kako saznajemo, dok će ćerka Đina biti uz majku i prisustvovati njenom velikom danu, sin Kan se neće pojaviti na svadbenoj ceremoniji. Prema informacijama do kojih smo došli, Kan je nakon razvoda roditelja ostao znatno bliži ocu, zbog čega su se odnosi sa majkom vremenom dodatno udaljili, pa nije ni pozvan.

Izvori navode da je upravo ta emotivna distanca i narušena porodična dinamika razlog njegovog odsustva sa ceremonije, koja će se održati u užem krugu zvanica u Monte Karlu. Sa druge strane, Đina je sve vreme uz majku, pa će tako sa njom i ostalim gostima provesti ovaj trodnevni događaj.

