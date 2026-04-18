Slušaj vest

Kristijan Golubović odveo je nekadašnju učesnicu Elite, Jordanku Denčić kod njegovog sestre, a razgovor koji su vodili sa njom iznenadio je mnoge.

Video koji je šokirao mnoge

Kristijan se direktno obratio Jordanki rečima: "Dobro, kaži j*** sam te".

Jordanka je na to odgovorila i šokirala Kristijanovu sestru: "Da, j*** me je... Možda sam trudna".

Sestra Kristijana Golubovića, takođe je bila šokirana ovom komunikacijom, pa je izjavila da paze šta pričaju jer je tu i dete

- Jel možeš pred detetom da mi ne pričaš ružne reči, naljutiću se - rekla je sestra, ali su oni nastavili

- Možda sam trudna, oćeš da čuvaš unuče?

- Neću da čuvam nijedno unuče - poručila je vidno iznervirana sestra.

1/8 Vidi galeriju Kristijan Golubović i Kristina dok su još bili zajedno Foto: Printscreen

Kristina Spalević razočrana u Kristijana

Kristina Spalević, podsetimo, prethodnih nedelja prošla je kroz težak period zbog rastanka od svog partnera Kristijana Golubovića.

- Razočarana sam maksimalno, baš sam razočarana, teško da me neko može razočarati, jer sam na svakave ljude nailazila, ali on me je razočarao kao muškarac. Ja sam njega prihvatila, ružno je reći, nemam zamerku na to. Imamo dvoje predivne dece. Desilo se trpljenje, ja ne mogu da trpim - istakla je ona.

- Da li se promenilo nešto u vašem odnosu otkako su se deca rodila - pitao je Ognjen.

- Nije, u tome i jeste problem, neke stvari se nisu menjale - rekla je Kristina.

- Ja imam utisak da on tebe i dalje voli - konstatovao je voditelj.

- Pa dobro, znači da sam zaslužila. Doživljavala sam stalno nepoštovanje, diskreditovanje, tvoj trud i rad se izvrne. Sve je rekao o sebi u svojim intervjuima. Da je sve to tako kako govori, zašto je bio sa mnom pet godina. Rodila sam mu dvoje dece, stajala sam uz tebe, odakle ti ideja da me tako blatiš - rekla je Kristina na ivici suza.

Zbog Kristine angažovao detektiva

Kristijan Golubović angažovao je detektive da otkrije šta je bivša partnerka Kristina Spalević tajila od njega.

Golubović ima zabranu prilaska bivšoj partnerki od kada ga je prijavila policiji, a Kristina je odlučna u nameri da mu ovoga puta ne pruži novu šansu.

O njihovom odnosu Kristijan često govori na društvenim mrežama, a ovoga puta ispričao je da mu je već po povratku iz rijalitija "Farma" u kom je pobedio, Kristinino ponašanje bilo sumnjivo.

- Odmah sam znao da nešto nije u redu. Čim ona zaključava telefon, krije, pa gleda ispod oka. Ja nemam šta da krijem, kakve šifre. Ja ništa nisam čuvao, ja sam sve snimke sa svojim bivšim devojkama uništavao - rekao je Golubović.

Kako je objasnio, angažovao je profesionalce da dođe do sadržaja njenog telefona, koji na kraju nije imao snage da pogleda.