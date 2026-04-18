Kumstvo koje traje tri decenije, utkano u pesmu, prijateljstvo i najdublje porodične veze, danas je dobilo još jedno posebno poglavlje. Sin kralja narodne muzike Šabana Šaulića, Mihajlo Šaulić, nastavio je tradiciju svog oca i kumovao drugom sinu dugogodišnjeg porodičnog prijatelja Milenka Kostića.

U Čačku, gradu koji je danas obasjan radošću, okupili su se najbliži prijatelji, kumovi i saradnici kako bi proslavili ljubav Vladimira i Milice. Svadbeno veselje okupilo je i sve članove porodice Šabana Šaulića, čije prisustvo se i danas oseća u svakom zagrljaju, u svakoj suzi i u svakoj pesmi. U Čačku se tako nalaze Gordana Šaulić, Mihajlo sa suprugom Marinom, Sanela i Zoran Mirković, kao i Ilda i Bojan Vučković.

Priča ovog kumstva počela je pre tri decenije, kada su Šaban Šaulić i njegova supruga Gordana Šaulić venčali Milenka i Vericu, a zatim krstili njihovu decu Vladimira, Dušana i Tanju. Bio je to početak odnosa koji je nadilazio obične reči, odnos zasnovan na poverenju, ljubavi i neraskidivom prijateljstvu.

Foto: Privatna arhiva

Nakon Šabanovog odlaska, njegov sin Mihajlo preuzeo je ulogu kuma, ne samo kao naslednik tradicije, već i kao čuvar uspomene. Pre četiri godine venčao je Dušana i Nađu, a danas, zajedno sa suprugom Marinom, stoji uz Vladimira i Milicu, potvrđujući da prava kumstva ne prestaju ona se prenose, čuvaju i neguju.

Uz porodicu Šaulić i danas stoji i kum Milenko, čovek koji je sa Šabanom delio i dobro i zlo. Njihovo prijateljstvo nije pokolebala ni tragedija, već ga je samo učvrstila. Ostao je uz porodicu pevača, kao što su oni bili uz njega i time još jednom pokazao šta znači pravo kumstvo.

Koliko je ta veza bila snažna, govori i činjenica da je Šaban Šaulić svom kumu posvetio pesmu „Kole pije vina i rakiju“, ostavljajući tako trajni muzički zapis jednog prijateljstva, kumstva i poštovanja.

Večeras, uz zvuke orkestra Borka Radivojevića, slavlje dodatno ulepšavaju i velike muzičke zvezde poput Jelene Rozge. Na veselju peva i pobednik „Zvezda Granda“, Nermin Handžić koji će za mladence i goste otpevati neke od najlepših Šabanovih pesama.

