Pevačica Ana Nikolić je tokom današnjeg dana pozirala ispred svoje zgrade, a njena ćerka Tara ju je za to vreme snimala.

Dok se Ana nameštala i sugerisala ćerki kako treba da je usnimi i kakav video želi, obratio im se građevinski radnik sa zgrade pored njihove. Ana nije ostala suzdržana na njegove komentare.

Pevačica je na sebi imala helanke i majicu ciklama boje, sandale sa velikom platformom i crni kaput pa je prošetala kao po modnoj pisti, a njena ćerka Tara je sve vreme to snimala.

Građevinski radnik se umešao pitanjem da li je ćerka sluša, a Ana je odbrusila: "Ne prekidaj snimanje".

Iako je sugerisala da se ne prekida njena zamisao, nastavila je da se obraća radniku.

- Hoćete li vi završiti tu zgradu? Ne znam brate, nešto je zastalo. Bili su Turci, Grci, koji ćemo još jezik da učimo? Ali bez hilti bušilice se ne uspavljujemo - rekla je Ana.

Na ovu njenu izjavu, majstor joj je postavio pitanje.

- Probudimo te često verovatno? - upitao ju je.

- Ma ne bre, opušteno, ma jok, ne mogu da zaspim sad po hotelima tražim hilti bušilice zvuk - rekla je Nikolićka ironično, pa sve postavila na društvene mreže.

Život u hotelu

Podsećamo, Ana Nikolić je jednom prilikom rešila da malo promeni prostor u kom živi sa naslednicom, pa je tako zbog radova odlučila da se preseli - ni manje ni više nego u hotel.

- Ana je naprsno odlučila da želi da renovira stan, otišla je u hotel gde će boraviti neko vreme sve dok radovi u njenom stanu traju. Ona je sve lepo zamislila kako šta želi da izgleda, prepustila je sve radnicima i nada se da će sve biti završeno u što kraćem roku - navodi izvor domaćih medija.

Stan vredan 500.000 evra

Naime, Ana sa ćerkicom Tarom živi u luksuznom stanu u Beogradu od 500.000 evra, koji je uređen po njihovoj meri.

U njenom domu dominiraju svetli tonovi: bela, roze i krem boja. Ana u dnevnom boravku ima kamin, a tu često provodi vreme - kako za uživanje, tako i za treniranje.

Sa obe strane smeštene su ugradne police, na kojima su svoje mesto našle brojne knjige, ali i zanimljivi ukrasni detalji.

Duž garderobera postavljenog u hodniku ugrađeno je ogromno ogledalo na kom se Ana najčešće slika za svoj Instagram profil.

