Oni su tandem koji niko nije očekivao, ali on zapravo savršeno funkcioniše. Sa jedne strane političar, Čedomir Jovanović, a sa druge, menadžer i stručnjak za odnose sa javnošću, Aleksandar Aca Kos. Tema je muzika, pijateljstvo i pomirenje koje je mnoge iznenadilo.

Godinama je tinjao sukob između Čede i pevačice Svetlane Ražnatović, koji je počeo još 2003. godine tokom akcije "Sablja". Javnost je verovala da njih dvoje nikada neće sesti za isti sto, sve dok Aca Kos nije uzeo stvar u svoje ruke i organizovao zajedničku večeru.

"Čedomir se druži samo sa ljudima koji mu prijaju"

Da pitanje o Svetlani Ražnatović Ceci nije prijalo Čedi, jasno se videlo prema njegovoj reakciji. Kako je Čeda istakao, Ceca kod njih nije došla zato što je bila gladna, već zato što je najbolja prijateljica Ace Kosa i u tom slučaju, kako ističe, mora i njega da tripi!

- Nije tu bilo problema, poznajem Cecu preko 20 godina, ona je moj izuzetan prijatelj, i u dobru i u zlu. Ima jedna emisija iz koje je i viralni snimak Čede i Cece, svako u tim emisijama ima svoju ličnu korist, Čedomir je čovek koji se druži samo sa ljudima koji mu prijaju, da su se Čeda i Ceca upoznali u nekom drugom vremenu, verovatno bi bili najbolji ortaci - kaže Kos u emisiji "Stars specijal", koja se emituje nedeljom od 17 sati na Kurir televiziji.

Objašnjava da ne želi da komentariše ljude koji su dobijali određene poene na kontu vremena u kojem se ranije živelo

- Bilo je veoma prijatno kada je Ceca došla kod nas, Čeda ugosti svakoga ko uđe kod nas u stan, pravi je domaćin i za svaku pohvalu. Ona je vrlo odmerena i uvek je pozitivna. Čeda je nama kuvao, a mi smo pevali. Ceca je moja najbolja prijateljica - rekao je Kos.

Foto: Kurir.rs/Petar Aleksić

Nakon neprijatne tišine, Čeda je odlučio da objasni kako je izgledao susret sa Cecom.

- Evo da vam objasnim. Ona je njegova prijateljica - počeo je Čeda, nakon čega mu je Kos uleteo:

- Ona je moja najbolja prijateljica - ubacio se Aca Kos.

- Pa dobro, je l' si završio sad? - pitao je Čeda, na šta je Aca ponovio da mu je Ceca najbolja prijateljica.

- Okej, rekao si to četvrti put, znači ona je njegova najbolja prijateljica, a i on je njen prijatelj. Ja tu idem u paketu negde. Onda ona šta će, dovoljno ga voli da mora da podnese i mene u paketu. Nije Ceca došla zato što je bila gladna! - objasnio je Čeda, a Kos se ponovo ubacio:

- Ceca nikad nije gladna - na šta mu je Čeda odbrusio:

- Dobro, znači potvrdio si to!

"'Odustaćemo nikad' jeste slogan našeg života"

Aleksandar objašnjava da je njihov slogan "odustaćemo nikad" zapravo čitav njihov život.

- Meni je taj slogan motiv svo vreme. Imaš ljude koji žive život uz "ko ga jebe" rečenicu. Zoranov ću uvek pamtiti, bio bi kraj dana i bio je tu jedan nestvarni kabinet u vladi koji je ceo od mahagonije, do plafona je drvo. Kada ste u njemu osećaj je kao da ste u nekoj kutiji za cigare, nije poput obične kancelarije. Zoran je sedeo tu jer je to kabinet predsednika vlade a iza njega je bila mala prostorija sa garderobom. On je tu ubacio traku za trčanje, kada je nervozan istrčao bi 15 minuta i onda bi bio okej - rekao je Čeda i zatim dodao:

- Ja bih došao a on bi sedeo kao dečak. Ja sam dolazio izobličen iz skupštine, a tada je skupština stvarno i bila skupština, ovo danas...On bi me gledao i uvek me je gađao cigarom. Ja sam mu govorio da ne pušim ali da ću da zapalim kada dobijemo izbore. On je stavio onda levu nogu na desno stopalo i samo mi je rekao "e jebem ti" - naveo je Čeda.

Čedomir objašnjava da je pesma koja ga podseća na bivšeg predsednika Slobodana Miloševića, "Odiseja", koja je, kako on kaže, išla na radiju dok su njega odvodili u centralni zatvor.

