Melina Džinović i milioner Džefri Pol Arnold danas su se obavezali jedno drugom na večnu ljubav u Monaku, a zatim su se zaputili sa gostima u Portofino gde će se održati svadbeno veselje.

U ovom prestižnom italijanskom letovalištu, omiljenom među svetskim džet-setom, Melina i Arnold će proslavu nastaviti do ranih jutarnjih sati. Među zvanicama se našla i njihova ćerka Đina Džinović, koju smo zatekli u luksuznom restoranu kako uživa u obroku. Đina je, inače, veoma bliska sa majkom, često je posećuje u Monaku i već je izgradila srdačan i prijateljski odnos sa njenim novim suprugom, imućnim biznismenom.



Inače, na majčino venčanje stigla je sa zakašnjenjem.

Đina kasnila na mamino venčanje

Podsetimo, iako je sinoć bila na slavlju u jednom restoranu u Nicu, Đina je propustila mamino venčanje.

I dok su na početku gosti i kumovi stizali ispred opštine, od Melinine mezimice nije bilo ni traga, a ni glasa.

Melinina naslednica je zakasnila na ceremoniju u opštini i stigla tek na kraju venčanja njene mame i njenog novog muža, milionera.

Đina je uletala u opštinu, ali već je bio kraj. Kako saznaju mediji, Đina je stigla na sam kraj, kada su svi nazdravljali, prenosi Telegraf.rs

Smeštaj za goste

Jedan od zanimljivijih detalja vezanih za venčanje Meline Galić, javnosti poznata po braku, a potom i razvodu sa muzičkom zvezdom Harisom Džinovićem, svakako je i lokacija koju je odabrala da bude smeštaj za zvanice na njenom trodnevnom slavlju u Monte Karlu.

Naime, ona je iznajmila hotel koji se nalazi preko puta čuvenog Ružičnjaka princeze Grejs, jednog od najromantičnijih mesta u Monaku. Ovaj park, poznat i kao mirna oaza u srcu kneževine, posvećen je Grejs Keli i godinama privlači posetioce iz celog sveta.

Štedela na gostima

Međutim, to nije ono što je sve iznenadilo već podatak da je Melina koja je obzbedilo da na njenom venčanju sve bude raskošno i luksuzno, štedela upravo na gostima. Ona je za ovu priliku odabrala skrominiji smeštaj što se nikako ne uklapa u atmosferu gala proslave kakvu želi da napravi.

Hotel od tri zvezdice

Izabrala je hotel sa tri zvezdice i to jedan od najeftinijih u Monte Karlu, gde se luksuz vidi na sve strane. Melina je rešila da jahtom i helikopterima impresionira goste, ali se "stisla" kad je smeštaj gostiju u pitanju. Tu je odlučila da prištedi. Kako smo saznali, ona je bukirala najeftinije sobe u tom hotelu čija cena je po noći oko 280 evra.

S druge strane, za one goste koji ne žele da idu drumskim putem po Azurnoj obali tu su helikopteri koji se iznajmljuju za cenu od 2.500 evra do 3.000 evra.

Jedan od onih koji je zaintersovan za ovu uslugu je Bojan Karić, koji je u Monte Karlo došao sa sestrom Gocom Karić, koja kumuje Melini na venčanju i suprugom Mašom.

Udala se u stajlingu od 10.000 evra

Bivša supruga Harisa Džinovića, za čitavu ceremoniju i slavlje venčanja promeniće nekoliko odevnih kombinacija.

Tako je za građansko venčanje, Melina odabrala jednostavnu belu haljinu ispod kolena, čuvenog francuskog brenda “dior”. U pitanju je klasični model sa kragnicom, koji se širi od struka na dole. Gore je imala kratke rukave, a sve je upotpunila sa sandalama na štiklu bele boje i malim bisernim minđušama istog brenda.