Slušaj vest

Mihajlo Šaulić, sin legendarnog kralja narodne muzike Šabana Šaulića, nastavio je očevu tradiciju preuzevši ulogu kuma na venčanju Vladimira, drugog sina dugogodišnjeg porodičnog prijatelja Milenka Kostića.

Tradicija koja traje

Svadbeno slavlje Vladimira i Milice upriličeno je u Čačku, gde su se tim povodom okupili brojni članovi porodice Šaulić. Ovaj radosni događaj protekao je u znaku zajedništva i porodične bliskosti.

1/4 Vidi galeriju Venčanje kumova Mihajla Šaulić Foto: Privatna arhiva, Privatna Arhiva

Uz Mihajla i njegovu suprugu Marinu, veselju su prisustvovali i Gordana Šaulić, Sanela i Zoran Mirković, kao i Ilda sa suprugom Bojanom Vučkovićem.

Mladenci sijaju

Mladenci su sijali, vidno zaljubljeni i ispunjeni srećom dok su izgovarali sudbonosno "da". U videu ispod pogledajte kako je to izgledalo.

Mihajlo Šaulić kum na venčanju Izvor: Privatna arhiva

Priča o ovom čvrstom i dugogodišnjem prijateljstvu počela je pre tri decenije, kada su Šaban i Gordana Šaulić venčali Milenka i Vericu, a zatim krstili njihovu decu, Vladimira, Dušana i Tanju.

Nakon Šabanove smrti, njegov sin Mihajlo preuzeo je važnu ulogu, ne samo kao naslednik porodične tradicije, već i kao neko ko brižno čuva uspomenu na oca. Još pre četiri godine bio je kum na venčanju Dušana i Nađe, dok je danas, zajedno sa suprugom Marinom, stao uz Vladimira i Milicu, potvrđujući da se prava kumstva neguju i prenose kroz generacije.

Čime se Mihajlo bavi?

Mihajlo Šaulić imenovan je 2022. godine za generalnog konzula Srbije u Cirihu, a javnosti je manje poznato da se upravo time bavi.

Na Mihajlovom Instagram profilu može se videti i informacija da obavlja funkciju generalnog konzula u Švajcarskoj, što potvrđuju i podaci objavljeni na zvaničnom sajtu konzulata u Cirihu, gde je dostupna i njegova biografija.

1/7 Vidi galeriju Mihajlo Šaulić Foto: Kurir TV, Instagram/marina__saulic, Printscreen/Instagram

Prema tim navodima, Mihajlo Šaulić završio je master studije na Geoekonomskom fakultetu u Beogradu, dok je osnovne studije okončao na Evropskoj školi ekonomije pri Univerzitetu u Bakingemu u Italiji.

U biografiji se ističe i da je pre imenovanja na konzularnu funkciju radio kao zamenik direktora Sektora za razvoj i informacione tehnologije u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, kao i savetnik direktora u PIO fondu.

BONUS video: