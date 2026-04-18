Mihajlo Šaulić, sin legendarnog kralja narodne muzike Šabana Šaulića, nastavio je očevu tradiciju preuzevši ulogu kuma na venčanju Vladimira, drugog sina dugogodišnjeg porodičnog prijatelja Milenka Kostića.

Svadbeno slavlje Vladimira i Milice upriličeno je u Čačku, gde su se tim povodom okupili brojni članovi porodice Šaulić. Ovaj radosni događaj protekao je u znaku zajedništva i porodične bliskosti.

Uz Mihajla i njegovu suprugu Marinu, veselju su prisustvovali i Gordana Šaulić, Sanela i Zoran Mirković, kao i Ilda sa suprugom Bojanom Vučkovićem.

Mladenci su sijali, vidno zaljubljeni i ispunjeni srećom dok su izgovarali sudbonosno "da". U videu ispod pogledajte kako je to izgledalo.

Priča o ovom čvrstom i dugogodišnjem prijateljstvu počela je pre tri decenije, kada su Šaban i Gordana Šaulić venčali Milenka i Vericu, a zatim krstili njihovu decu, Vladimira, Dušana i Tanju.

Nakon Šabanove smrti, njegov sin Mihajlo preuzeo je važnu ulogu, ne samo kao naslednik porodične tradicije, već i kao neko ko brižno čuva uspomenu na oca. Još pre četiri godine bio je kum na venčanju Dušana i Nađe, dok je danas, zajedno sa suprugom Marinom, stao uz Vladimira i Milicu, potvrđujući da se prava kumstva neguju i prenose kroz generacije.

Čime se Mihajlo bavi?

Mihajlo Šaulić imenovan je 2022. godine za generalnog konzula Srbije u Cirihu, a javnosti je manje poznato da se upravo time bavi.

Na Mihajlovom Instagram profilu može se videti i informacija da obavlja funkciju generalnog konzula u Švajcarskoj, što potvrđuju i podaci objavljeni na zvaničnom sajtu konzulata u Cirihu, gde je dostupna i njegova biografija.

Prema tim navodima, Mihajlo Šaulić završio je master studije na Geoekonomskom fakultetu u Beogradu, dok je osnovne studije okončao na Evropskoj školi ekonomije pri Univerzitetu u Bakingemu u Italiji.

U biografiji se ističe i da je pre imenovanja na konzularnu funkciju radio kao zamenik direktora Sektora za razvoj i informacione tehnologije u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, kao i savetnik direktora u PIO fondu.

