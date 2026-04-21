Slušaj vest

Njemu je vrata otvorio Šaban i to sa samo 16 godina. Tokom karijere stekao je veliku popularnost širom bivše Jugoslavije, posebno tokom 1980-ih i 1990-ih. Njegove pesme su prepoznatljive po emotivnim tekstovima i tipičnom folk zvuku, on je Jašar Ahmedovski, a za emisiju "Stars specijal", koja se emituje nedeljom od 17 sati na Kurir televiziji, govorio je o svom preminulom bratu Ipčetu Ahmedovskom.

- Meni je zaista toliko drago što ljudi koji drže bife "Ipče" toliko poštuju umetnost i dela Ipčeta Ahmedovskog. Takođe mi je drago i što mladi ljudi vole Ipčeta, kada pevam njegove pesme na svojim nastupima oni su oduševljeni. Ovo je 32. godina kako je on poginuo i njegove pesme se slušaju sve više i više - objašnjava Jašar

"Ljudi njega još uvek vole"

Kako kaže, njega ljudi i omladina vole iako je poginuo odavno kao mladić.

- Nemam reči kojima bih opisao koliko mi je drago što ljudi njega toliko vole. Od kada smo se dogovorili da uradimo intervju, ja sam toliko uzbuđen što ću ući u ovaj prostor koji je inspirisan mojim bratom. Prosto ne znam kako bih opisao taj osećaj. Ovde je i jedna velika fotografija njega, ne znam koji reči da upotrebim zaista - navodi Jašar i zatim dodaje:

Foto: Kurir

- On je i dalje voljen kao ličnost, znam dosta žena i mušakaraca koji su istetovirali njegov lik ili njegovo ime. Oni su baš mladi, imaju oko 19 ili 20 godina. To je za mene zaista velika stvar. Meni on jako nedostaje, ne znam kako sam uopšte i prevazišao tu bol, mislim da ona ostaje večno. Zato mi je i drago što mnogo ljudi poseduje ljubav prema njemu i njegovom delu - navodi Jašar.

Podsetimo, Ipče Ahmedovski je poginuo 1994. godine u saobraćajnoj nesreći u trenutku kada je njegova karijera tek krenula uzlaznom putanjom, mnogi su verovali da ga čeka velika budućnost, ali sudbina je, nažalost, imala drugačiji plan.

- Ta tragedija je promenila moj život za 180 stepeni, od tog momenta sam krenuo da vodim potpuno novi život, tada sam krenuo drugačije da gledam na stvari. Ne želim sada da mnogo gnjavim sa tim, ali zaista ne bih poželeo bilo kome da to doživi to. Ja sam u komunikaciji sa njegovom tadašnjom devojkom, ne viđamo se često, ali ponekad da. Neke stvari u životu ne možemo da kontrolišemo, one se samo dese - objašnjava Jašar.

Jašar o tragediji koja je zadesila Darka Lazića

Jašar navodi da je čuo i za tragediju koja se desila Darku Laziću i njegovoj porodici.

- Stvarno mi je jako žao, znam kako mu je. Dobro je što je otišao da radi i peva, nikako ne bi bilo dobro da se zatvori u kuću i da pati i plače, ovako ima komunikaciju sa ljudima. Ljudi vam uvek trebaju, i kada ste veseli i kada ste tužni. Nakon smrti mog brata, ja dugo nisam pevao, ali kada sam počeo da pevam, bilo mi je lakše, ljudi vas teše i zato sam i rekao da uvek treba izaći i biti među ljudima - kaže Jašar.

1/4 Vidi galeriju Ipče Ahmedovski Foto: Kurir

Kako kaže, u svom repertoaru sada ima samo Ipčetove pesme.

- Ja druge pesme ne pevam, ni svoje ne mogu da pevam na nastupima, imam toliko pesama i hitova, ali pevam samo njegove. Kada krene neka njegova pesma to je stvarno delirijum na nastupu. To što ga još uvek pamtmo na razne načine samo govori o tome koliko je Ipče bio veliki pevač. Nije ostavio mnogo pesama iza sebe, ali one koje jeste se i dalje slušaju - rekao je Jašar.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs