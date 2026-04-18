Dok bivša žena Harisa Džinovića, Melina, započinje novo poglavlje u životu uz svog izabranika, imućnog britanskog biznismena, porodični odnosi i dalje privlače pažnju javnosti. Njen sin Kan, koji je ostao u Srbiji sa ocem, ne krije distancu prema majčinom partneru i, kako se navodi, nije zainteresovan za upoznavanje.

Kan nije zainteresovan

U jeku venčanja, Kan se oglasio na društvenim mrežama objavivši nasmejani selfi, čime je jasno poručio da ga aktuelna dešavanja ne dotiču i da uživa u sopstvenom miru, daleko od cele situacije. Inače, javnost je nedavno brujala o šokantnoj sceni iz jednog poznatog restorana na Senjaku, kada se Melina pravila da ne poznaje sopstveno dete.

Đina se upoznala sa milionerom

Dok Kan ne želi da bude deo majčinog novog života i nije oduševljen njenim izborom partnera, njegova sestra Đina ima potpuno drugačiji stav. Đina održava veoma blizak odnos sa Melinom, redovno je posećuje u Monaku i već je razvila prijateljski odnos sa njenim novim suprugom milionerom. Svi zajedno su nedavno uživali na ručku, gde su se Đina i engleski biznismen odlično uklopili i sprijateljili.

Smeštaj za goste

Jedan od zanimljivijih detalja vezanih za venčanje Meline Galić, javnosti poznata po braku, a potom i razvodu sa muzičkom zvezdom Harisom Džinovićem, svakako je i lokacija koju je odabrala da bude smeštaj za zvanice na njenom trodnevnom slavlju u Monte Karlu.

Naime, ona je iznajmila hotel koji se nalazi preko puta čuvenog Ružičnjaka princeze Grejs, jednog od najromantičnijih mesta u Monaku. Ovaj park, poznat i kao mirna oaza u srcu kneževine, posvećen je Grejs Keli i godinama privlači posetioce iz celog sveta.

Štedela na gostima

Međutim, to nije ono što je sve iznenadilo već podatak da je Melina koja je obzbedilo da na njenom venčanju sve bude raskošno i luksuzno, štedela upravo na gostima. Ona je za ovu priliku odabrala skrominiji smeštaj što se nikako ne uklapa u atmosferu gala proslave kakvu želi da napravi.