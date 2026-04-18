Prošlo je 18 godina otkako je umrla legendarna glumica Sonja Savić, a uspomena na nju još dugo će da živi. Ona je tog kobnog septembra 2008. godine pronađena mrtva u svom stanu u Beogradu, a sada su mediji otišli ispred zgrade u kojoj je glumica nekada živela i razgovarali sa njenim komšijama.

Komšije progovorile

- Sretale smo se svuda i volela sam je izuzetno. Sve mi je bilo drago, sve uloge... Otišla je dosta mlada, svašta se vezivalo za njen život. Imala je posebnu energiju i šarm i bila je dostupna svima, sa običnim ljudima na pijaci je razgovarala... Bila je omiljena - rekla je komšinica, a kada su je upitali da li se i dalje pominje njeno ime, rekla je:

- Eventualno ljudi kada prođu tuda ili koji su je poznavali. Sada se svašta dešava, zatrpava nas vest za vešću i ljudi su zaokupirani svojim životima i problemima. Ubrzano se živi

"Sećam se dana njene smrti"

Druga komšinica je istakla da u ona i Sonja bile vršnjakinje te da se seća i dana njene smrti jer je baš tada sa mužem i detetom prolazila pored ulaza.

- U to vreme kada sam došla u Beograd, pamtim je kao avangardnu osobu, nekoga ko je bio preteča svih stvari koje se danas dešavaju. Mogu reći da je bila dosta filozofski nastrojena i zbog toga često nedovoljno shvaćena od naroda, tadašnjeg sistema i svih - rekla je komšinica i dodala:

Ovako je glumica izgledala u mladosti:

- Sećam se dana kada se to desilo i naravno kada god prolazim tuda uvek se setim Sonje i njenih uloga koje i danas pamtim. Prolazila sam tuda sa suprugom i detetom, čak se moje dete seća toga. Ovde se ljudi malo druže i ne znam da li je pominju često. Ja je se sećam kao izuzetno kulturne i uviđajne osobe. Pročitala sam da je stan prodat, ali ne znam ništa o tome detaljnije. Ona je bila jako harizmatična i lepa. Koliko je ona bila lepa možete videti i u spotuMiroslava Ilića. Imala je holivudsku lepotu, ni približno kao današnje devojke koje liče jedna na drugu - rekla je ona za Blic.

"Nije mogla da izdrži pritisak"

Stariji komšija, koji godinama živi u ovom kraju rekao je:

- Sonja je bila divna osoba, iskrena, davala je sve od sebe. Velika glumica, ogroman talenat i neko ko će biti zapamćen u srpskoj kinematografiji. Nažalost, podlegla je nekim kompleksima, kako sam mogao da primetim kada sam prolazio tu pored njenog stana. Izgleda da nije mogla da izdrži taj ogroman pritisak i onda je sve krenulo nizbrdo i nažalost smo ostali bez nje.