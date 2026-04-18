Slušaj vest

Bivša žena Harisa Džinovića, Melina Galić i milioner Džefri Pol Arnold su se obavezali jedno drugom na večnu ljubav u Monaku, a potom su sa gostima krenuli u Portofino gde će se održati svadbeno veselje.

Upravo u ovom popularnom italijanskom mestu, gde se sakuplja svetski džet-set, Melina i Džefri će slaviti do jutra. Među zvanicama našla se i Melinina i Harisova ćerka, Đina Džinović, koju smo zatekli u luksuznom restoranu kako uživa u obroku. Inače, na majčino venčanje stigla je sa zakašnjenjem.

Šta radi Džefri pred svadbu?

Ekipa Kurira je usnimila bogatog Britanca na njegovoj skupocenoj jahti sa prijateljima. On je provodio vreme sa prijatelja pred svadbenu proslavu sa svojom novom izabranicom Melinom. U videu u nastavku pogledajte kako je to izgledalo.

Melinin milioner na jahti sa prijateljima Izvor: Kurir

Mladenci helikopterom, gosti kombijem

Podsećamo, dok Melina i njen suprug i kumovi uživaju u vožnji helikopterom, kako su i pristigli u Portofino iz Monaka, ostali gosti ostali su na zemlji. Ko je želeo komforniji prevoz, morao je da plati 2.500 evra, kolliko košta iznajmljivanje helikoptera, a ko nema toliko novca za prevoz, morao je da se zadovolji onim što su mlada i mladoženja obezbedili - kombi prevozom.

Pogledajte kadrove sa jahte u galeriji:

1/4 Vidi galeriju Melinin milioner na jahti sa prijateljima Foto: Kurir

Za goste nakon venčanja kroasan i mimoza

Gostima je na koktelu nakon venčanja serviran elegantni koktel mimoza – jednostavna kombinacija šampanjca i sveže ceđenog soka od pomorandže, koja se inače često viđa na opuštenim branč okupljanjima, a ne nužno na venčanjima ovog kalibra.

Ovde će Melina slaviti udaju:

1/5 Vidi galeriju Ovde će Melina slaviti udaju za milionera Džefrija Foto: Shutterstock

Uz piće su posluženi i kroasani, poznato francusko pecivo od lisnatog testa i putera, koje može biti slatko ili slano. Iako ukusni i simbolično povezani sa francuskom rivijerom, mnogi bi rekli da takav izbor deluje prilično skromno za događaj koji pretenduje da bude vrhunac luksuza.

Ukratko, scena koja je obećavala spektakl završila se posluženjem koje više podseća na jutarnju kafu i doručak u obližnjoj pekari nego na svadbeno slavlje u jednoj od najskupljih destinacija na svetu.

Udala se u stajlingu od 10.000 evra

Bivša supruga Harisa Džinovića, za čitavu ceremoniju i slavlje venčanja promeniće nekoliko odevnih kombinacija, a sada smo videli i drugu, nakon one sa sinoćne svečane večere.

Tako je za građansko venčanje, Melina odabrala jednostavnu belu haljinu ispod kolena, čuvenog francuskog brenda “dior”. U pitanju je klasični model sa kragnicom, koji se širi od struka na dole. Gore je imala kratke rukave, a sve je upotpunila sa sandalama na štiklu bele boje i malim bisernim minđušama istog brenda.

Pogledajte kako je izgledala:

1/11 Vidi galeriju Evo kako Melina Galić izgleda u venčanici Foto: Kurir

Kako saznajemo, cena gotovo identične haljine na sajtu pomenutog brenda je 4.500 evra, ali je ova koju je Melina nosila, urađena specijalno za nju u beloj boji i mladinim merama i željama, pa je cena na kraju ove “custom made” varijante bila 8.000 evra.

“Dior” sandale su koštale 1.050 evra, a biserne minđuše nešto manje od 1.000 evra, tako da je za građansko venčanje, Melina na sebi ponela odevnu kombinaciju i aksesoare od 10.000 evra.

BONUS video: