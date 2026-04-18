OTKRIVENO ŠTA HARIS RADI DOK SE MELINA UDAJE ZA ENGLEZA! Muzička zvezda uživa za sve pare, a evo i s kim...
Dok se Melina Galić nalazi u romantičnom Portofino, gde izgovara sudbonosno "da" milioneru Džefri Pol Arnoldu, muzička zvezda Haris Džinović uživa u životu punim plućima.
Evo šta radi Haris
Popularni pevač јe u noćnim satima uživao veselom društvu, okružen prijateljima koјima јe u glas pevao hit "Voli me, ljubi me". Atmosfera јe bila više nego opuštena, a Haris vidno raspoložen, prepušten muzici i dobrom raspoloženju.
U njegovom društvu našao se i Savo Milošević, nekadašnji reprezentativac Srbiјe, koјi danas vodi saraјevski Željezničar, što јe dodatno upotpunilo muško veče ispunjeno smehom i pesmom.
Kan Džinović se oglasio
Inače, u jeku venčanja, Kan se oglasio na društvenim mrežama objavivši nasmejani selfi, čime je jasno poručio da ga aktuelna dešavanja ne dotiču i da uživa u sopstvenom miru, daleko od cele situacije. Inače, javnost je nedavno brujala o šokantnoj sceni iz jednog poznatog restorana na Senjaku, kada se Melina pravila da ne poznaje sopstveno dete.
Đina se upoznala sa milionerom
Dok Kan ne želi da bude deo majčinog novog života i nije oduševljen njenim izborom partnera, njegova sestra Đina ima potpuno drugačiji stav. Đina održava veoma blizak odnos sa Melinom, redovno je posećuje u Monaku i već je razvila prijateljski odnos sa njenim novim suprugom milionerom. Svi zajedno su nedavno uživali na ručku, gde su se Đina i engleski biznismen odlično uklopili i sprijateljili.