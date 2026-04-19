Nakon drame koja se desila prošle nedelje u porodičnom domu Bulat, kada je Marija Bulat prijavila pevača Marka Bulata za fizičko nasilje, strasti se nisu smirile.

Kako nezvanično saznajemo, Marija Bulat je sinoć bila u provodu, a nakon provoda sa društvom, došla je u stan na Novom Beogradu, gde je nastao haos.

- Ona je ušla u zgradu, drala se, vikala, pa je kontaktirana policija koja je brzo reagovala - priča nam izvor blizak paru.

Nakon toga policija je pozvala Hitnu pomoć koja je Mariji uradila alkotest, a kako nezvanično saznajemo, ona je odvedena u policijsku stanicu gde je zadržana.

Stupili smo u kontakt sa Markom Bulatom kako bi nam potvrdio ova saznanja i otkrio šta se tačno dešavalo, ali nakon što smo se predstavili, pevač nam je spustio slušalicu. Pokušali smo ponovo, ali izgleda da nas je Bulat blokirao.

Kada smo okrenuli dva broja telefona Marije Bulat poznata redakciji, dobili smo obaveštenje da biramo nepostojeći broj, što do skoro nije bio slučaj.

Komšiluk o bračnom paru Bulat

Podsetimo, pre dva dana kada je Marija prijavila Marka za nasilje, ekipa Kurira razgovarala je sa komšijama poznatog para.

- Šta, opet su se pokačili? Nisam čula ništa, nije ovde bilo gužve, nisam čula nikakvu buku. Oni su inače fini, jave se uvek. Ne pijemo kafu, ali srećemo se u prolazu, u hodniku zgrade i na parkingu. Nisam videla nikakvu policiju, ali znam da se često svađaju - rekla je komsinica koja živi u zgradi Marije i Marka Bulata.

Drugi komšija je pak bio malo detaljniji koji je, kako nam je rekao, ipak čuo buku.

- Ma ništa novo za njih, stalno se tuku, samo se ne zna ko koga. Čuo sam vrisku, ali nisam siguran ko je jaukao, da li on ili ona - rekao je komšija.

Mariju smo tada sreli ispred zgrade koja nam je dala dve izjave koje se nisu podudarale jedna sa drugom

Okupljeni novinari odmah su pitali Mariju kako je, a ona je kratko odgovorila:

- Ma vrh! Ne mogu da dajem izjave idem i od doktora, moram da budem okej. Ćerkica je u školi, sin je gore, nisu prisustovali nasilju. Marko je u policiji, biće pušten nadam se da će doći kući - rekla je Marija.

Ušla je u stan, a onda se pojavila na terasi stana pa je dala novu izjavu koja je šokirala prisutne.

- Oprostite sto sam izašla pred vas u ovakvom izdanju, ali razumite situaciju. Tu mi je sin, ja više ne vidim izlaz iz ovoga, moram zbog dece da budem dobro… Idem sada Bogu da se pomolim, ja sam uradila što je do mene. Razočarana sam u sve. Njega će sada da puste, doći će ovde. Pa šta da radim? Uzeću decu i izaći ću napolje kada Marko dođe. Samo želim da deci bude dobro, a meni kako Bog da - rekla je Marija, pa sve prisutne zaprepastila sledećom izjavom:

- Eto sad sam Marka sigurno obrukala svojim izgledom - poručila je, a onda je otkrila da je povukla prijavu još pre dva sata.

Nakon toga došla je i njena ćerka Sofija koja je takođe zvala policiju, a prisutnima je rekla da joj je majka narkomanka. Detalje o izjavi ćerke, čitajte klikom OVDE

