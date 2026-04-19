DARKO NOSI CRNINU, MAJKA BRANKA VIDNO UTUČENA: Porodica daje četrdesetodnevni pomen Draganu Laziću: Stigla i kuma Andreana Čekić (FOTO)
Danas, 19. aprila, se navršava 40 dana od kako je poginuo Dragan Lazić, brat Darka Lazića u saobraćajnoj nesreći na motoru.
Porodica i prijatelji su se okupili najpre u porodičnom domu Lazića u Brestaču, a potom otišli do crkve gde je održano opelo, pa na groblje.
Uz Darka žena Kaća
Uz Darka, koji nosi crninu, je supruga Katarina Lazić, a majka Branka vidno je utučena. Na pomen je došla i Darkova kuma Andreana Čekić, koja nije prisustvovala sahrani jer je u to vreme bila na Zanzibaru. Podsetimo, ona je videla Draganovo telo dok je putem video poziva razgovarala sa Darkom na dan tragedije.
Dragan Lazić nastradao je 11. marta oko 17 sati nakon što je bio na ručku sa bratom darkom i prijateljima u selu Krnule.
Do nesreće je došlo kada je vozač automobila "citroen", V.K. (62) vozio iz pravca Šapca i vršio skretanje ulevo na sporedni put. On je presekao put vozaču motocikla "Suzuki", kojim je upravljao Dragan Lazić (32), koji je išao iz smera Valjeva ka Šapcu.
Dragan je tokom transporta u Dom zdravlja u Vladimircima preminuo.
Nepregledna kolona ljudi na sahrani
Brat Darka Lazića sahranjen je 13. marta u rodnom Brestaču, a njega je na večni počinak ispratila nepregledna kolona ljudi, kao i bajkeri. Njegovi bliski prijatelji iz moto udruženja stigli su na motorima kako bi prisustvovali sahrani i svom drugu odali počast.
Darko Lazić je uputio bratu i poslednje reči:
- Ovo je samo privremeno, ne dam te nikome. Volim te i voleću te zauvek. Bato moj, ideš kod svog oca, srećice moja. Nisi ovo zaslužio - rekao je Darko.
Na sahrani je bilo i mnogo Lazićevih kolega, koji su za Dragana imali samo reči hvale.