Slušaj vest

Porodica i prijatelji su se okupili najpre u porodičnom domu Lazića u Brestaču, a potom otišli do crkve gde je održano opelo, pa na groblje.

Nakon što je održano opelo u crkvi u Brestaču, porodica i prijatelji nastradalog Dragana došli su do njegove večne kuće.

Kada su stigli, majka Branka je klekla pored krsta i počela da ga ljubi, a Darko i njegova supruga Kaća sve vreme su bili pored nje. U jednom trenutku i Darko je ljubio krst i grlio ga, a najtužnija scena je bila kada je baba braće Lazić zajecala: Sine otvori oči da vidiš ko ti je sve došao

Njegova majka Branka sve vreme plače, dok je Darko Lazić grli i teši.

1/7 Vidi galeriju 40 dana od smrti brata Darka Lazića, porodica izašla na grob preminulog pevača Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Uz Darka, koji nosi crninu, je supruga Katarina Lazić, a majka Branka vidno je utučena. Na pomen je došla i Darkova kuma Andreana Čekić, koja nije prisustvovala sahrani jer je u to vreme bila na Zanzibaru. Podsetimo, ona je videla Draganovo telo dok je putem video poziva razgovarala sa Darkom na dan tragedije.

Dragan Lazić nastradao je 11. marta oko 17 sati nakon što je bio na ručku sa bratom darkom i prijateljima u selu Krnule.

Do nesreće je došlo kada je vozač automobila "citroen", V.K. (62) vozio iz pravca Šapca i vršio skretanje ulevo na sporedni put. On je presekao put vozaču motocikla "Suzuki", kojim je upravljao Dragan Lazić (32), koji je išao iz smera Valjeva ka Šapcu.

1/7 Vidi galeriju Pomen Draganu Laziću, bratu Darka Lazića Foto: Antonio Ahel/ATAImages

"Da mogu da ga vratim nikad ne bih zapevao"

U intervjuu nakon tragedije, Darko je govorio kako se nosi sa bolom, ali i negativnim komentarima na društvenim mrežama

Darko je progovorio i o porodici pokojnog brata, a kako kaže, Draganove ćerke znaju da im je otac preminuo.

- Ne znam šta bih ti rekao... Prihvatio sam to, jednostavno... Život ide dalje, a nažalost ponekad život nije fer, ali moj posao je da pevam i morao sam da nastavim da pevam.

Pritom, znam da prvi on ne bi želeo da prekinem da pevam. Nešto sam skoro pročitao, da su ljudi počeli uveliko da komentarišu nešto, kao, "sram te bilo, nije prošlo ni 40 dana, već ideš da pevaš...". Samo sam u sebi pomislio, pa čekajte, ljudi, imate li vi malo respekta i da napišete tako nešto? Ipak ja moram da izdržavam i tri porodice - počeo je Darko.

Kaže, da može brata da vrati, više ne bi ni zapevao.

- Najradije, kad bih znao da mogu da ga vratim, ne bih nikad više u životu zapevao. Ali, moja publika od mene očekuje da pevam i prvi on bi bio ljut kad bi znao da ne pevam, a on je uz mene uvek i gleda nas sa lepšeg mesta. On je uz mene, u mom srcu, večeras ću i prvi put pevati za njega, i do kraja života - istakao je Darko.

On je nekoliko sati nakon smrti brata izašao pred medije koji su bili okupljeni u blizini njegove kuće. Ističe da razume da je i to posao, te da je doneo odluku da da izjavu iz poštovanja i vaspitanja

- I to je posao. Mediji su došli tu zbog posla... Ja sam skupio malo snage i, iz poštovanja prema medijima, iako nisu ispali fer, većina, neću da imenujem, ali nisu pokazali ni malo respekta. Ali, ja sam... Čovek je veliki onoliko koliko zna da prašta, tako da, ja sam iz poštovanja i mog kućnog vaspitanja izašao i dao kratku izjavu, koliko sam imao snage. Smatram da je to bilo u redu - kazao je Lazić.

Kurir.rs