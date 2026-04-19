Asmin Durdžić ponovo je izneo nove šok tvrdnje o svojoj bivšoj partnerki Staniji Dobrojević. Asmin je sada otkrio kako Stanija uvek ima novu garderobu, a starleta je ostala u šoku nakon njegovih reči.

- Poruči pet haljina i plati ih 15-17 evra, sa poštarom ih plati 19.90 evra. Obuče je jednom, ode u emisiju, spakuje, vrati nazad i vrati sebi 20 evra. Ona se sa tim bavi, naruči 10 haljina u Majamiju, obuče, ide na fotošuting, slika se, spakuje i vrati nazad. E to je sitan prevarant, ova glavata baba, koja vara za 200 evra, rekao Asmin u programu uživo, a Stanija Dobrojević je zanemela.

Stanija osim velikog honorara tržila i keks u ugovoru

Marko Janjušević Janjuš izneo detalje njenog dogovora sa produkcijom i iznenadio.

- Što se tiče Stanije, upoznao sam je u Zadruzi 5, sada više vremena provodimo zajedno jer smo u odabranima. Ona ima prava da bude u odabranima jer je zvezda, to je prva osoba u Eliti koju sam video da je u ugovor stavila da joj unose keks - rekao je Janjuš, na šta se Stanija odmah ubacila:

- Jel moguće da to iznosiš? To je jedino što jedem - kroz osmeh je ona dodala.

