Lepa Brena i njen suprug Slobodan Boba Živojinović već godinama poseduju luksuzni stan u Monte Karlu, u koji odlaze kad god žele da se odmore i pobegnu od poslovnih obaveza koje oboje imaju u Beogradu.

Naša ekipa koja je boravila u Monte Karlu uspela je da pronađe u ovom mondenskom gradu zgradu u kojoj Živojinovići imaju stan.

Kako smo se uverili na licu mesta, nekretnina se nalazi na jednoj od najlepših lokacija u gradu, s fantastičnim pogledom na more, a 24-časovno obezbeđenje garantuje stanarima apsolutnu bezbednost i privatnost, a imaju i kafić.

Oko zgrade je puno zelenila, a prva komšinica joj je Madona, a o susretu sa njom Lepa Brena je jednom govorila

- Srela sam Madonu u Monte Karlu u liftu, zapravo i videla sam omanju ženicu koja mi je ličila na nju. Bila je sa obezbeđenjem, imala je naočare. Krenula žena na džoging. Ja kažem: "Vidi ovu žensku, ista je Madona!", i na kraju sam ukapirala da jeste ona - opisala je svojevremeno Brena susret s bivšom komšinicom.

Komšiluk progovorio o Breni i Bobi

Jednom prilikom ekipa Kurira razgovarala je sa komšinicom Brene i Bobe u Monte Karlu, koja je imala samo reči hvale za porodicu Živojinović.

Jako su ljubazni, uvek se jave, ali ih ne viđam tako često kao nekad. Otkad sam u penziji, češće sam ovde nego u Njujorku, tako da sam upućena. Najduže su bili kad je bila pandemija koronavirusa, a poslednji put sam ih videla u julu. Bili su njih dvoje i njihov sin. Često se dešavalo da dođu i odvojeno, nekad samo Brena, a nekad Boba ili sin, pa i onaj drugi sin sa ženom (Filip Živojinović sa Aleksandrom Prijović, prim. aut.).

Oni su se savršeno uklopili u ovaj način života. Moja jako dobra prijateljica se druži s njima i znam da su uvek u društvu najbogatijih i najmoćnijih ljudi iz celog sveta koji ovde provode vreme. Kao i svi, i oni dok su ovde, izlaze s društvom na ručkove i večere, a često su i na svojoj jahti tu u marini. Naravno, šetnja i šoping se podrazumevaju. Poslednji put sam videla lepu gospođu s kesama iz šopinga, nosila je "ermes" i "fred", a gospodina u fantastičnom kabrioletu (smeh) - ispričala nam je komšinica.