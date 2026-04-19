Slušaj vest

Jedan spontani nastup u Parizu pretvorio se u priču o kojoj bruji region, i to zahvaljujući reakciji muzičke zvezde Dragane Mirković.

Video, koji je nastao među turistima i prolaznicima, ubrzo je počeo da se širi društvenim mrežama, a onda je usledio potez koji je sve podigao na potpuno novi nivo, folk carica ga je lično podelila.

Ova objava izazvala je lavinu reakcija. Komentari podrške, oduševljenje publike i hiljade pregleda počeli su da se nižu, a mnogi su se složili u jednom, kada umetnik poput Dragane prepozna emociju, to nije slučajno.

Maryana Katić

Međutim, oni koji godinama prate njenu karijeru znaju da ovo nije izuzetak, već pravilo. Dragana Mirković je od samih početaka važila za umetnicu koja nesebično podržava mlade talente, uvek spremna da pruži vetar u leđa novim generacijama i da prepozna iskrenu emociju, bez obzira na to da li dolazi sa velike bine ili sa ulice.

Njena spremnost da podeli prostor, pažnju i podršku sa mlađim kolegama učinila ju je ne samo muzičkom zvezdom, već i jednim od retkih imena na sceni koje dosledno gradi most između generacija. Upravo zato njen gest prema Maryani ima dodatnu težinu, jer dolazi od nekoga ko godinama unazad stoji iza mladih izvođača i njihovog razvoja.

1/7 Vidi galeriju Maryana Katić Foto: Privatna arhiva, Printskrin

Pesma „Tugo mojih dana“, koju potpisuju Marina Tucaković i Aleksandar Radulović Futa, dobila je novu interpretaciju, ali i potvrdu koja nosi posebnu težinu.

Jer nije isto kada publika reaguje, i kada reaguje Dragana Mirković.

U moru svakodnevnog sadržaja, ovaj trenutak izdvojio se upravo zbog toga što je spojio dve generacije, legendu i novo ime koje tek gradi svoj put.



