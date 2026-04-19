Indira Radić sletela je posle podneva na beogradaki aerodrom posle napornog radnog vikenda. I ako je bila umorna ipak je razgovarala sa novinarima. Prvo što im je rekla, je da jedva čeka da ode kući i da spava.

- Idem da spavam, ja ništa nisam spavala- poručila je kratko pevačica.

Ja sam gradski čovek, nisam otišla na selo

Ona se nedavno preselila iz grada u jedno manje mesto, gde je sagradila kuću, a sad otkrila da živi na relaciji, jer ipak ne može bez velikog grada.

- Nije to selo, to je jedan mali gradić u Srbiji, ali ja biram, ja sam malo tamo, malo ovamo. Pa ja sam gradski čovek.

Na pitanje da li u toj kući ima privatnost, i nema znatiželjne komšije, Indira kaže:

-Nije još vreme sunčanja. Imam intimu, svi smo tu nekako kao jedno, dobri smo.

-Masa ljudi bira da se skloni negde, jer je postalo nemoguće živeti u gradovima. Ne samo u našem gradu, nego i u svakoj metropoli, svuda je gužva, mnogo je zagadjenosti...

"Što da ne pevam kad mogu"

Pre nekoliko dana, Lepa Lukić je održala poslednji koncert u karijeri u Sava centru, na kojem nije bilo baš puno njenih kolega.

- Svaka joj čast, ja nisam ni znala da Lepa ima koncert nego sam dan posle gledala nešto na mrežama i iakočio mi njen video, pa sam videla da je imala koncert.

Na pitanje da li bi otišla da je znala:

- Došla bih sigurno, nego nisam znala. Eto, koliko sam ja upućena.

- Pa kvalitet života i kvalitet pesama. Kad je Lepa počela, kakve je ona pesme iznedrila i dugo je na estradi, ima tu energiju. Najbitnije je kad čovek ima enegriju i drži se dobro, onda je lepo kad radi taj svoj posao, najgore je kad si umoram i kada ti je glas potrošen i kad više ne možeš da ispoštuješ svoju publiku, onda treba da se povučeš, ali sve dok možeš, samo gas!

Na pitanje da li sebe vidi da u nekim poznijim godinama peva i nastupa, Indira kaže:

-Dosta sam slušala oko sebe da kad neko dodje u 50. da prestaje da peva, počinje da putuje, ali kad sam ja došla u te godine, kažem "zašto", ako mogu i dobro se osećam... - poručila je pevačica za Telegraf.rs

