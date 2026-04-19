Miljana Bogdanović učešćem u rijaliti "Parovi" upoznala je čuvenog Milojka Božića koji je stariji od nje 53 godina. Nakon razvoda od Milojka, ona nije promenila tip muškarca već je uplovila u vezu sa takođe dosta starijim partnerom koji je po zanimanju - penzioner.

Sada je objavila slike sa njim i pokazala kako uživaju u zajedničkim trenucima, a poslala je i poruku hejterima

- Naravno da drugima ne treba da bude jasno šta vidiš u njemu - objavila je ona citat.

Bila i sa Ivanom Gavrilovićem

Tokom učešća u rijalitiju, inače, bila je u vezi i sa Ivanom Gavrilovićem, a iz današnje perspektive na taj odnos gleda kao na grešku.

- Ne bih o Ivanu Gavriloviću, to je jedna greška. Nismo se čuli nakon toga. Kajem se za većinu stvari koju sam radila u životu, kajem se za ljubavne afere, ne bih to ni nazvala vezama. Moja najčvršća veza je ova sa poslom - napominje Milijana koja, prema njenim rečima, "od momaka nikada nije očekivala previše i u vezama je uvek bila džek".

- Po tom pitanju sam džek i prijateljski i ljubavno. Ne očekujem ja da mi uvek neko nešto plaća, ali nisam ni ja rokfeler, nemam ni ja ne znam koliku platu, a imala sam muškaraca kod kojih ja plaćala. Nisam materijalista, ali nisu to stvari koje su okej - smatra ona.

U velikom intervjuu govorila je o poslu kondukterke, rijalitiju, ali i izborima partnera, o čemu možete pročitati klikom OVDE

Milojko posle razvoda pričao o njoj

- U tom periodu ona meni kaže, ja sam se u tebe zaljubila, rodile su se neke emocije. Ja znam da je ona devojka, da ima neke potrebe, i ako misliš da budeš sa mnom možeš, ali ako me prevariš to je to. Ipak me je okaljala u Parovima. Drugi put kada smo izašli iz Parova, nismo se pomirili, posle toga me nije kontaktirala. Ona mene zna, ja kad se rasturim, ja se rasturim - rekao je Milojko, pa otkrio da mu se udvaraju mlađe žene i devojke:

- Nude se preko fejbuka, govore mi da sam lep, a mene je sramota. Od 24 do 40 godina me muvaju devojke, šalju mi svakakve slike. To sa Milijanom se desilo i ipak nije bilo u redu prema deci. Jedna ćerka mi nije zamerila, a druge jeste, malo smo prekinuli kontakt. Ona me je uništila - izjavio je Milojko.

