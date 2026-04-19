Jana Todorović danas je sletela u Beograd. Pevačica se vratila sa nastupa iz Evrope, a i ako je bila umorna pomirenje sa koleginicom Stojom koje se desilo nedavno morala je da prokomentariše.

- Okretale smo glavu jedna od druge, žao mi je zbog toga jer godine prolaze - izjavila je Jana Todorović prisećajući se perioda kada su ignorisale jedna drugu.

Do njihovog ponovnog susreta i kontakta došlo je potpuno neplanirano.

- Pomirenje se desilo spontano - priznala je pevačica i dodala da joj je izuzetno drago zbog ovakvog ishoda jer veoma voli Stoju i uživa u njenim pesmama.

Jana se našalila na njihov račun i nasmejala mnoge:

- Žene smo bile u klimaksu, to je bio razlog svađe - rekla je šaljivo pevačica za Blic.

Pomirile se na Stojinom nastupu

Nakon dužeg perioda spekulacija i priča o zahlađenim odnosima, pevačice Jana Todorović i Stoja konačno su zakopale ratne sekire i ponovo pokazale da među njima ipak ima mesta za iskreno prijateljstvo.

Stoja je sinoć imala nastup u Beogradu, a Jana je došla na nastup svoje koleginice, čime je svima jasno stavila do znanja da su nesuglasice prošlost. Njen dolazak izazvao je veliko oduševljenje među publikom, ali i emotivnu reakciju same Stoje, koja nije krila koliko joj ovaj gest znači.

– Puno mi je srce što će biti tu – iskreno je poručila Stoja pred početak nastupa, nagoveštavajući da publiku očekuje posebno veče.

Na pitanje koju će pesmu specijalno otpevati koleginici, pevačica je odlučila da Jani posveti i jednu od njenih najpoznatijih pesama, „Šta će ti pevačica“, što je dodatno podgrejalo atmosferu i izazvalo ovacije prisutnih.