Supruga pevača Marka Bulata, Marija Bulat, puštena je iz policijske stanice Savski venac u kojoj je provela 10 sati.

Ona je dovedena nakon što je u jutarnjim satima napravila haos u svom stanu na Novom Beogradu nakon čega joj je određeno zadržavanje do 12 sati.

Sama izašla iz policije

Marija, koja je pre samo dva dana svog muža prijavila za nasilje, izašla je iz stanice sama noseći u rukama papir i kesu. Na sebi je imala belu trenerku i sa nekim je razgovarala telefonom dok je bila u holu stanice.

Ubrzo je izašla napolje i nastavila dalje. Očigledno je zvala da neko dođe po nju.

Podsetimo, ona je došla kući iz noćnog provoda u svoj stan u ranim jutarnjim satima i napravila opšti haos. Čula se dreka, pa je kontaktirana policija, koja je došla na lice mesta. Pozvana je i Hitna pomoć. Mariji je urađen alko-test, nakon čega ju je policijska patrola odvezla u stanicu.

Povukla prijavu protiv Marka

Inače, u petak takođe u jutarnjim satima dogodio se haos u njenom i Markovom stanu na Novom Beogradu kada je ona prijavila pevača za nasilje, ali je posle prijavu povukla. Ekipa Kurira je tada razgovarala sa njom.

- Ne mogu da dajem izjave idem i od doktora, moram da budem okej. Marko je u policiji, biće pušten nadam se da će doći kući - rekla je Marija tada.

Ušla je u stan, a onda se pojavila na terasi stana pa je dala novu izjavu koja je šokirala prisutne.

Zaprepastila izjavom

- Oprostite sto sam izašla pred vas u ovakvom izdanju, ali razumite situaciju. Tu mi je sin, ja više ne vidim izlaz iz ovoga, moram zbog dece da budem dobro… Idem sada Bogu da se pomolim, ja sam uradila što je do mene. Razočarana sam u sve. Njega će sada da puste, doći će ovde. Pa šta da radim? Izaći ću napolje kada Marko dođe - rekla je Marija, pa sve prisutne zaprepastila sledećom izjavom:

- Eto sad sam Marka sigurno obrukala svojim izgledom - poručila je.

Nekoliko sati kasnije situacije se nije stišavala. Tada je u stan došla Marijina ćerka iz prvog braka koja se posvađala sa majkom i nazivala je narkomankom.