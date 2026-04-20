Kada je neko fatalan po žene onda ljubavna priča te osobe ima više sezona od bilo koje turske serije ili sapunica.

Zato kompozitoru Goranu Ratkoviću Raletu, s kojim smo vodili ovaj razgovor pre nego što je operisao srce, ni Vilijam Levi, ni Hose Migel Armando, ali ni Bali beg nisu do kolena, jer njegov ljubavni život i paparaci drže u šaci.

Nije lako biti partner Ane Nikolić

- Nisam ja zastupljen zato što želim, već ako paparaci kampuju ovde ispred ili kod Ane ispred zgrade ne možeš da izađeš ni u prodavnicu da oni to ne snime i onda šta ćeš. Njima je to interesantno. Ja bih voleo da me nema.

Nije lako biti ljubavni partner devojke od čokolade - Ane Nikolić.

- Polako postojem starleta zato što me ona uvukla u taj mulj - iskren je Rale.

Ana i Rale sad deluju srećniji nego ikad.Inače, kada njoj nije po volji, onda lete stvari kroz prozore, tresu se zidovi i komšije ne spavaju. Ne znamo da li je to tako u životu svakog fatalnog muškarca, ali, ako se osvrnemo unazad na ljubavni život Gorana Ratkovića Raleta, deluje da prilično burno živi.

Fatalan muškarac

- Ljudi pričaju svakakve gluposti. Ne vidim sebe u toj ulozi. Ja radim ono što radim. Tačno je da sam radio mnogo više pevačica nego pevača, ali je to je uvek profesionalni odnos, tu više od toga nikada nije ni bilo.

Tamo gde je veća svađa sledi još veće pomirenje. Rale odaje utisak srećnog čoveka, koji je zbog ljubavi i žene koju voli, spreman na sve.

- Onaj ko nije spreman na sve, ne znam da li vredi živeti. Kad nekog voliš, onda je to prava stvar i čovek mora da se bori - objasnio je Ratković.

Pitali smo ga da li je teško voleti Anu Nikolić.

- Nije teško. Ona je predobra osoba, ona je divno stvorenje, nemam reči da opišem koliko je ona dobra. Mi imamo samo jedan problem koji nas razara, a to je ljubomora s njene strane. I ja sam ljubomoran, ali ne pokazujem toliko kao ona - kaže kompozitor.

Ljubomora

Reklo bi se da ta ljubomora o kojoj Rale govori nije došla tek tako. Ana je često bila povređivana u ljubavi.

- Da, to i ona kaže: "Jel ti shvataš u kojoj sam ja poziciji bila?". Znam, ali nisam ja to. Ja imam skoro 60 godina, ona me poznaje od '99. godine, i sad ona misli da sam ja taj isti Rale, pa nisam, ženo. To se sve promenilo.

Pevačicu je ljubio i Vlada Mandić, ali je doživela poniženje od njega jer nakon što je tada potvrdila da je u vezi sa njim, on je to demantovao. Anu su povezivali i sa Banetom Vučelićem, sinom Milorada Vučelića, koji je navodno bio sa njom na početku njene karijere.

Anine ljubavi

Među poznatim muškarcima na listi se našao i Miša banana, za kojeg kažu da je bio Anina najveća ljubav. On joj je navodno finansirao prvi album, u koji je u to vreme uložila čak 100.000 evra. Pevačicu su povezivali sa raznim biznismenima, a jedan od njih je bio i Ćazim Osmani. Ipak, onaje demantovala da je sa njim ikada imala nešto.

Najveći šok za javnost usledio je onda kada se saznalo da se tajno udala za Stefana Đurića Rastu, sa kojim ima ćerku Taru.

Gorana Ratkovića Raleta pevačica poznaje dugi niz godina, pa se pitamo kako se ta ljubav nije ranije desila.

- Ne znam. Bila je tu, došla pre dve i po godine i onda smo krenuli da se dužimo, smejali smo se mesec dana, a nikako da uradimo to zbog čega je došla, nego samo smejanje i tako je to krenulo.

Istina o skandal o Dubaiju

I dalje se priča o čuvenom Dubaiju. Šta se zapravo desilo u tom hotelu i zbog čega je Ana upala u problem sa hotelijerima, otkriva Rale.

- Prvo smo menjali hotel, pa onda i u tom hotelu smo morali da promenimo sobu, pa je ona sišla u drugu sobu, a oni su došli da je izbacuju iz hotela. Ona je razumela da nije plaćena soba, a u stvari nije bio plaćen mini bar iz prethodne sobe. Jesmo mi potrošlili, ali sam ja mislio da kada sam platio sobu da su oni videli sve. Mi smo sišli dole, platiš sobu i pređeš u drugu. Došlo je do nesporazuma.

O oglašavanju bivše žene Coke

Slavica Coka Ratković, bila je prva Raletova ljubav sa kojom ima dvoje dece. Iako je mediji nisu zanimali, nedavno se ipak oglasila i to zbog objave Ane Nikolić u kojoj se navodi da su Rale i Coka crkveno razvedeni.

- Evo ja da tebe pitam, 24 godine nismo zajedno i ona se sada oglašava. Ne znam. Nije ona ništa loše rekla, tek u tom smislu ne vidim svrhu oglašavanja. Ajde da je ona mene napljuvala, da sam ja nešto uradio, čekaj, ženo, što si dala taj intervju gde nema nikakvog mesa za novine, nego sve normalno. Ne kapiram zašto je to uradila. Nismo se čuli posle toga. Još prošle godine mi je rekla da ne želi da se čuje sa mnom, tako da s njom nisam u kontaktu sigurno godinu dana. To je ona odlučila, ja nisam.

Pomenula je da je Ana pretila njenoj mami.

- Ma to su gluposti.

U ljubavi se najviše pita Ana, ali kada je reč o poslu, tu je Raletova poslednja. Nedavno je iznervirao Bokija 13, jer svojoj dragoj nije dozvolio da snimi duet s njim. Nove pesme čekaju, a hoće li dočekati svetlost dana.

- Dok se ona smiluje da dođe da ih otpeva, a peva jako kratko, njoj ne treba mnogo, pet pesama peva da kažem sat vremena.

