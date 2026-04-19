Luna Đogani je pre oko mesec dana proslavila je 30. rođendan u glamuroznom stilu, okružena poznatim ličnostima i porodicom., a uporedo sa slavljenicom, zvezda je bila i njena rođena sestra Nina Đogani.

Nina je tom prilikom progovorila o veri.

Prihvatila pravoslavlje

Nina se ranije dotakla svog odnosa prema religiji i priznala da je primila pravoslavlje.

- Iako sam druge vere, kao mala nisam znala ništa o veri. Kasnije sam odlučila da ću biti pravoslavne vere, a ljudi me često pitaju zašto se ja oglašavam za Božić jer sam muslimanka. Ne, ja sam odabrala da budem pravoslavne vere i mislim da to svako treba da poštuje - rekla je ona.

- Mi smo iz mešovitog braka i poštujemo obe vere, naš otac i cela njegova porodice slave Bajram - dodala je Luna.

MONDO je sada za komentar pitao njenog strica Đoleta Đoganija koji se sa suprugom Vesnom vraćao sa nastupa, a situacija je bila neprijatna toliko da je i Vesna napravila grimasu.

Đole Đogani odbio da prokomentariše promenu vere Nine Đogani

Đole nije bio raspoložen za priču, a čak je i na pitanje Vesne Đogani da li bi pristao da da izjavu ostao nem - samo je krenuo kolima u rikverc i krenuo da zatvara prozor.

Luna o religiji

Podsećamo, na proslavi svog rođendana, Luna se prisetila jednog ispada iz rijalitija, kada nije znala kako da čestita Bajram.

- Nije smešno, mi slavimo Bajram, ali ja sam u tom rijalitiju stvarno van sebe - rekla je Luna tada, a potom nastavila.

- Mi smo iz mešovitog braka i poštujemo obe vere, naš otac i cela njegova porodice slave Bajram - dodala je Luna.

Nina o momku koji je bio u zatvoru

Ninina veza sa momkom koji je bio u zatvoru intrigira javnost.

- Meni ne prija to uopšte, nisam želela da se sazna za to, ali sada kada se zna ja ne želim da se foliram. Pošalju mi ljudi, pročitam te vesti, pokušavam da se ne obazirem i ne volim da pričam o tome - objasnila je Lunina sestra.

Luna nije zvala Vesnu i Đoleta na proslavu 30. rođendana

Podsećamo, Luna nije zvala Vesnu i Đoleta na svoj rođendan, a ranije je, gostujući u Amidži Šou objasnila zbog čega.

- Zvala sam najbliže ljude sa kojima sam svakodnevno u kontaktu, a mi se zaista retko viđamo. U dobrim smo odnosima, njegov sin Adrijano je bio pozvan i došao je. Sa njim se i češće viđam – objasnila je Luna.

