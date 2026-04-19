Slušaj vest

Marko Gačić, ostavio je svoju porodicu, zbog nove devojke Saške. Pevač ne krije da je u braku sa Gogom Gačić nestalo emocija, pa je zbog toga našao utehu kod druge.

On je ostavio i svoje dvoje dece, koja žive sa svojom majkom u njegovom porodičnom domu, sa njegovim roditeljima, a kako su pisali mediji Marko već neko vreme živi sa svojom novom izabranicom.

Ovako su Goga i Marko nekada izgledali zajedno:

1/5 Vidi galeriju Goga Gačić Foto: Instagram Screenshot, Kurir Televizija, Printscreen/Instagram

Sada i zvanično

Iako se isprva spekulisalo o njihovom odnosu, kao i o identitetu njegove nove izabranice, Marko je rešio da u potpunosti obelodani njihovu ljubav. U javnost je isplivala fotografija koja pokazuje ozbiljnost njihovog odnosa.

Zajedno sa Saškom, prisustvovao je proslavi na kojoj je ona imala priliku da krsti jednog dečaka. Osim kumva, tu su bili i njeni bliski ljudi kojima je predstavila svog izabranika.

- Opa, Marko i Saška se više ne kriju! Bio sa njom na važnom događaju, pa se pohvalio svima - pisalo je u objavi na društvenoj mreži X.

Takođe, Marko je zapevao na ovoj proslavi, a nedavno su i ti snimci isplivali u javnost.

Ovako je to izgledalo:

1/8 Vidi galeriju Ovo je devojka Marka Gačića zbog koje je ostavio porodicu Foto: Printscrean

Marko o prevari

Podsećamo, Marko je ranije progovorio o prevari za domaće medije.

1/5 Vidi galeriju Marko Gačić promenio život Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen/Instagram

- Kada je reč o prevari, da je to prevara samo zato što smo i dalje živeli zajedno. Kad smo došli do toga da je ja prevarim, mi već tada nismo bili zajedno. Greška je samo možda što se taj odnos nije završio na vreme, odnosno kad je trebalo. Možda zbog dece, to je greška možda. Sada shvatam da i deca ne treba da gledaju roditelje koji nisu u najboljim odnosima. Nismo se mi svađali, samo smo se udaljili. I ta deca treba sutra da izaberu partnera i znaju šta je porodica - pričao je pevač.