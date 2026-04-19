Bivša rijaliti učesnica Kristina Spalević iskreno je govorila o svom turbulentnom odnosu sa nekadašnjim partnerom Kristijanom Golubovićem. Tom prilikom otkrila je koliko joj teško pada sve kroz šta prolazi nakon njihovog raskida.

- Dobro sam i ne dozvoljavam da bude drugačije. Volela bih da sam po nekom drugom zlu poznata. Ne plašim se toliko za bezbednost, već za svoje zdravlje mentalno, trudim se da sačuvam dostojanstvo i mir koji mi je potreban da provodim vreme s decom. Kristijan mi nekim svojim delima i rečima i bitisanjem u javnosti to ne dozvoljava. Konstantne prozivke, degradacija moje ličnosti, čak radi na tome da ja ostanem bez posla, što se neće desiti... Doživljavam degradaciju i pred kolegama, ali to su očekivani koraci. Proći će. Deca su sjajno, mislim da sam uradila pravu stvar, ne slažem se sa tim da porodica po svaku cenu mora da ostane na okupu- rekla je Kristina i dodala:

- Kristijan mi je nudio da se maskiramo zbog zabrane prilaska i da odemo van grada. Znam da je imao pametnija posla s mojom dvojnicom, čini mi se da je uživao i posle Vaskrsa, mislila sam da je AI - poručila je Spalevićeva i dodala:

- Njegovo zalaganje i trud da ih presvuče... Mislila sam da bi celu planetu prevrnuo zbog nas, ali nam je oduzimao nešto mnogo vrednije od toga. Kad bi ljudi znali koliko sam puta sa stomakom do zuba odlazila od Kristijana, ne bi verovali. Ja sam iz mojih razgovora sa stručnim licima zaključila da je u pitanju trauma bond. Ja sam imala s njim patološku vezu, mislim da sam na taj ciklus stavila tačku. Predala sam tužbu za starateljstvo. Ja sam pokušala vansudski da se dogovorim, ali je on to odbijao i ucenjivao me, zato je platio kaznu od 150.000 dinara - otkrila je Krisitna i dodala:

- Psihičko nasilje sam trpela, ali kad me prijavio za navodnu krađu TikTok naloga ja sam pokazala snimke... Nije se desilo da me tukao i ubijao od batine, ali bilo je nekih situacija koje jesu nasilje... Apsolutno nema mesta za novu ljubav, samo mogu da se transferujem na suprotan pol - poručila je Kristina u emisiji ''Premijera - Vikend specijal''.

Golubović angažovao detektiva da sazna sve Kristinine tajne

Kako je Kristijan nedavno objasnio, angažovao je profesionalce da dođe do sadržaja njenog telefona, koji na kraju nije imao snage da pogleda.

- Meni kaže detektiv ovo je USB sa svim podacima te osobe, mi smo pregledali neke stvari. Rekao mi je da to ne bi trebalo da vidim zbog reakcije. Pitao sam ga: "Zašto? Šta mogu da uradim?". Rekao mi je: "Možeš da uradiš nešto što ne treba, ubiješ nekog, odeš na robiju. Ovde je sve što si tražio". Pitao me je šta da radi sa USB-om. Odgovorio sam mu da drži kod sebe i da će mi dati kad mu budem tražio, a ako mu ne zatražim u narednih pet godina da baci u Dunav - ispričao je Kristijan.