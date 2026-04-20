Kurir je došao u posed snimka koji je nastao nakon njihovog slavlja na kojem se vidi kako oni provode vreme na ovom skupocenom plovilu.

Melina sa mužem na jahti posle slavlja

Do jahte oldtajmerom

Bivša supruga muzičke zvezde Harisa Džinovića i Džefri su se iz restorana gde su okupili svoje zvanice njegovim oldtajmerom, koji vredi do 330.000 evra, dovezli do marine gde je bila usidrena jahta.

Džefri je lično upravljao svojim Bentlijem. Sa njima su bili i kumovi.

Prilikom ulaska na jahtu Melina i njen suprug su se izuli, a u jednom trenutku je uzeo peškir kojim je obrisao lice pa gađao Melinu, koja je sedela u kabini.

Ubrzo je na jahtu stigao i ogroman buket cveća u raskošnom koritu.

Melina ispijala žestinu

Podsetimo, ovim plovilom mladenci su iz Monte Katla došli u italijanski grad Portofino gde su organizovali u svadbu jednom od tamošnjih najluksuznijih i najskupljih hotela u kojem noćenje košta i do 5.000 evra.

Dok su Melinu sređivali, njen muž je brisao plovilo, a onda obukao odelo i čekao suprugu da krenu u restoran. Njegovo čekanje se odužilo, jer Melina nije želela da siđe s jahte dok se ne raziđu turisti. Za to vreme ona je pila alkohol i palila cigaretu za cigaretom.

Posle nekog vremena napokon su krenuli među svoje svatove, koji su ih dočekali aplauzom, a slavlje je trajalo do kasnih sati.

Sutradan Melina je nastavila da se baškari na jahti svog supruga, a društvo su joj pravile prijateljica i šminkerka koju je dovela iz Beograda.

Inače, među zvanicama našao se i njen astrolog kojeg vodi svuda sa sobom i sa kojim se konsultuje oko svega.