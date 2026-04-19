Pevačica Rada Manojlović progovorila je o povratku Milana Stankovića na estradu, te je tom prilikom otkrila i gde se on nalazi.

O Milanu Stankoviću

Rada je istakla da se iznenadila kada je čula glasne da se Stanković vraća na scenu, ali isto tako priznala da on neretko krije stvari od nje, pa ne može da tvrdi sa sigurnošću da je to isključeno.

- I ja sam iznenađena tom informacijom koju si ti čuo i koju sam pročitala. To nije istina, ne snima novi album. Ja sam se iznenadila i pitala Milana: Milane, zar ja da ne znam koja sam ti kao najbliži rod? Jedino ako on od mene to želi da sakrije... On često to radi, krije od mene nešto namerno... Milan je na planeti zemlji i mislim da je u Srbiji, ali nije u Beogradu. I ja bih možda tako da sam na njegovom mestu.. On ni prstom nije mrdnuo, aktuelan je... - poručila je pevačica.

Ona se dotakla i finansija svojih kao i stana koji je kupila.

- Ja sam možda previše jednostavna... Mnogo toga što o meni misle ljudi jeste istinito. Nije istina da sam bila sa nekim moćnicima da bih došla do neke pozicije gde sam sada. To se pričalo o mnogim pevačicama. Mlađoj sebi sam dala zadatak da mlađoj sebi kupim stan. Sada brojim pare.

Rada o dečku: "To nije veza, to je prijateljstvo!"

Na pitanje da li je istina da je u emotivnoj vezi, odgovorila je:

- Nije se pojavio dečko i neće. Dečko, šta je to? Ne, dezinformacija je da sam se pojavila sinoć u kafani sa njim. Čovek živi svojim životom, to nije veza, to je jedno prijateljstvo i podržavanje... Volela bih, kad su se svi spotakli o taj ludi kamen, što da se i ja ne spotaknem - poručila je za Premijeru.