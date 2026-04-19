Slušaj vest

Legendarni pevač Haris Džinović oglasio se nakon venčanja njegove bivše superuge Meline Galić i britanskog milionera Džefrija Pola Arnolda.

Iako je javnost brujala o razvodu bivših supružnika, daleko više je sve zaintrigirao život dizajnerke koja se preselila u Monte Karlo. Melina se juče po drugi put udala za biznismena Džefrija Pola Arnolda, dok je Haris okrenuo novi list i posvetio se porodici i nastupima.

Uz njega je i sin Kan koji mu je velika podrška i oslonac.

1/12 Vidi galeriju Melina i Džefri stižu na svoju svadbu Foto: Kurir

- Ništa nisam ni ispratio, nit me bilo šta zanima, ali apsolutno - rekao je on, pa otkrio da li ima neku poruku za Melinu.

- Nemam ja nikakvih želja ni poruka vezanih za nju, ona jednostavno ne postoji za mene i to je kraj. Čista arija. Kao zrak...prema tome. Šta treba ja da komentarišem o nečemu što je ništa - kaže pevač pa dodaje:

Haris o Melininoj svadbi

- Ne zanima me šta se piše, niti me zanimaju stvarni događaji za nju to me ne interesuje, davno sam ja , kad smo se razišli okrenuo svom životu, svom detetu prema tome, šta ja imam sa tim? Može da se uda, da se ubije, štagod hoće...šta mene briga. Ma kakvi taman posla, ja da razmišljam o nekoj prošlosti, ne pada mi na pamet.

Pevač je ovih dana okrenut nastupima i publici koja ga uvek željno čeka, a u slobodno vreme je okrenut sportu te se trudi da se ostane aktivan, pa nam je otkrio i kako je ovih dana:

1/6 Vidi galeriju Haris Džinović Foto: Kurir, Kurir Televizija, Saša Leteći

- Fantastično. Vraćam se sa jednog teniskog turnira u Beogradu, igrao sam na teniskom turniru. Igrao sam i u Sarajevu, imao dve svirke...taman posla. Biće i ostaće tako samo vedro i pozitivno kao što je sad u životu - kaže Haris pa dodaje:

- Ja sam odavno otišao dalje...kakvi razvodi, kakva venčanja...Da ja nisam Haris Džinović ništa ne bi bilo glamurozno od svega toga.

Đina se upoznala sa milionerom

Dok Kan ne želi da bude deo majčinog novog života i nije oduševljen njenim izborom partnera, njegova sestra Đina ima potpuno drugačiji stav. Đina održava veoma blizak odnos sa Melinom, redovno je posećuje u Monaku i već je razvila prijateljski odnos sa njenim novim suprugom milionerom. Svi zajedno su nedavno uživali na ručku, gde su se Đina i engleski biznismen odlično uklopili i sprijateljili.

Kan nije zainteresovan

1/5 Vidi galeriju Dok modna kreatorka Melina Džinović staje na "ludi kamen" sa svojim novim izabranikom, bogatim 70-godišnjim biznismenom iz Engleske Foto: Printscreen, Shutterstock, Printscreen/Instagram, Petar Aleksić, ATAIMAGES

U jeku venčanja, Kan se oglasio na društvenim mrežama objavivši nasmejani selfi, čime je jasno poručio da ga aktuelna dešavanja ne dotiču i da uživa u sopstvenom miru, daleko od cele situacije. Inače, javnost je nedavno brujala o šokantnoj sceni iz jednog poznatog restorana na Senjaku, kada se Melina pravila da ne poznaje sopstveno dete.

kurir.rs/telegraf