Srpski pevač Saša Matić poznat je po svom glasu i muzičkoj karijeri, a reko ko zna da upravo on ima kuću uz more za koju kažu da vredi čak dva miliona evra.

Ova vila u Crnoj Gori svakodnevno oduzima dah prolaznicima i turistima koji se tuda kreću. Nalazi se u Perastu, tačno pored mora, a posebno je zanimljiv podatak da je u ovoj vili nekada letovao čuceni Petar Petrović Njegoš.

Vila je zadržala istorijski duh, međutim, unutrašnjost je modernije opremljena, prilagođena savremenim potrebama. Ova nekretnina je na dva sprata i ima četiri sobe, prostrani salon, a tik uz ulaz nalazi se tabla koja potvrđuje da je ovde nekada bitisao vladika.

Njegoš je u ovoj kući napisao "Paris i Helena" ili "Noć skuplja vijeka", 1844. godine.

- Ja volim da odem u Perast i meni je tamo super. Znate da je tamo gde ja letujem nekada letovao Njegoš. Sad, kad odem tamo, kao da on letuje, otprilike se tako osećam. Ja se uvek osećam moćno i to je jedan od uslova da se osećam kako treba. Ne volim tamo da idem stalno, najlepše mi je u septembru, nekako je to moje vreme za pravi odmor. Tada je tamo najlepše - rekao je ranije Saša Matić za domaće medije.

Ljubav koja traje 2 decenije

Ljubavna priča Saše i njegove supruge Anđelije počela je pre više od dve decenije, kada su se upoznali na jednom njegovom nastupu. Njihova veza krunisana je brakom 2003. godine, a od tada su zajedno prošli kroz sve uspone i padove. Anđelija, koja se retko pojavljuje u javnosti, odlučila je da se potpuno posveti porodici.

- Zajednički prijatelj kumovao je našem susretu. Upoznao nas je posle svirke i od tog dana se nismo razdvajali - rekao je jednom prilikom Matić za domaće medije.

