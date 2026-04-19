Slušaj vest

Starlete Stanija Dobrojević i Aleksandra Subotić već nedeljama razmenjuju teške reči i ne spuštaju tenziju. Dok Stanija trenutno boravi na imanju u Šimanovcima kao učesnica rijalitija „Elita 9“, Aleksandra iz svog doma najavljuje skori ulazak, rešena da joj pomuti planove.

U međuvremenu, Stanija se našla na udaru kritika zbog navoda da se njen modni brend proizvodi u Kini, dok njena rivalkа Aleksandra na društvenim mrežama otvoreno promoviše proizvode za koje i sama priznaje da nisu originalni, ne skrivajući svoje stavove pred pratiocima.

- Evo me, drage moje, krećemo sa naočarima. Ovo je jedan od mojih omiljenih Chanel modela, u pitanju je replika naočara - poručila je Aleksandra pratiocima na društvenim mrežama.

Dodala je i da su naočare, kako kaže, „bomba“, tvrdeći da bi čak i u optičarskim radnjama mnogi pomislili da je reč o originalnom modelu.

Foto: Printscreen

"Svaka žena je nekad prevarena"

Iako u javnosti ne govori mnogo o svemu što se dogodilo, Aleksandra je otkrila kako je uspela sve da prevaziđe i svom suprugu Peci pruži drugu šansu.

- Zato što sam ja takva. Smara me to, to je kao da je jedini muškarac na svetu da sam ja oprostila prevaru, kao da je to ne znam ni ja kakvo čudo. Žene to kriju, ali meni je to prva prevara u životu koju sam oprostila o kojoj je brujala cela Srbija. Svaka žena koju sam upoznala nekad je bila prevarena, tvoje je da pružiš šansu, ako je taj neko prokocka, tu se šansa više ne pruža zar ne. Ja sam oprostila tada i dala svoj maksimum, rešila da zadržim porodicu na okupu i smatram da nisam pogrešila. Desilo se šta se desilo, Petar je posle svega korektan - pričala je Aleksandra za Hype.

Honorar u rijalitiju

Aleksandrin ulazk u rijaliti svi s nestrpljenjem iščekuju, a ona će iz istog izaći sa 30.000 evra više u džepu.

Ovako je Aleksandra izgledala u rijalitiju ranije:

1/6 Vidi galeriju ALEKSANDRA SUBOTIĆ PONOVO VRAĆENA U RIJALITI! Došla brutalno obučena u crveno, a ono što je prvo rekla DAVIDU POTOPILO JE IMAGINARIJUM! (FOTO) Foto: Printscreen

- Aleksandra je dogovorila honorar od 30.000 evra, biće tamo nepuna tri meseca. Ne ulazi ona zbog para u rijaliti, ona pored Pece živi kao kraljica, ulazi da kaže Maji i Staniji sve što ima u lice i završi jednom za svagda sa tom pričom i skine ljagu sa svog imena - rekao je za Informer izvor blizak Subotićevoj.

Luksuzna vila ljubavnog para

Aleksandra se nedavno pohvalila luksuznom vilom koju su kupili 2020. godine, a sada su je uredili baš po njihovom ukusu.

Kako se može videti, kuća ima nekoliko nivoa, a pored glavne zgrade, poseduju i nekoliko pomoćnih u kojima se nalaze teretana, spa-centar, garaže...

1/11 Vidi galeriju Ovako izgleda vila Aleksandre Subotić i Pece Foto: printscreen YT

Vila sadrži i veliki bazen, košarkaški teren, ali i dečije igralište. Aleksandra je usnimila i "stan" na poslednjem spratu kuće koji je sa Pecom sredila za svoju porodicu.

Ono što je svakako najlepše u celom prostoru koji je luksuzno uređen - jeste nestvarna panorama koja se pruža iz dnevne sobe, sa gotovo staklenog zida.

Ona se pobrinula da u kući ima nekoliko velikih trpezarijskih stolova, a boravak krase posebno izrađene garniture. Veliko dvorište je ukrašeno palmama, a ulaz u vilu je sav u zelenilu.

BONUS video: